Noch bevor sich die Rothosen dank des DFB-Pokal-Erfolgs über den 1. FC Köln in den Lostopf für die nächste Runde spielten, zog HSV-Fan Timo den großen Schein: Als einer von über 5000 interessierten Dauerkartenpfand-Inhabern konnte er sich beim Losverfahren zwei der 2000 begehrten Derby-Tickets sichern. Nicht das erste Mal, dass das Billett-Glück auf seiner Seite war.

„Wenn Zuschauer zugelassen waren, kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal nicht beim Derby war“, erzählt Timo der MOPO vor dem großen Tag. Es ist weder das erste Saison-Heimspiel – er war bei allen dabei – noch das erste Stadtduell vor publikumsarmer Kulisse, das der 46-Jährige erlebt. Sowohl im Hinspiel am Millerntor (10.003 Zuschauer) als auch beim letzten Derby im Volkspark (Oktober 2020), als lediglich 1000 Fans zugelassen waren, war er vor Ort und hat mitgefiebert.

HSV-Fan Timo hat zwei der 2000 Derby-Tickets

Und nun hat’s wieder geklappt mit den Tickets für Timo. Bei aller Freude tritt der Schleswig-Holsteiner die 100-Kilometer-Anreise auch mit etwas Wehmut im Gepäck an. „Klar, man geht ins Stadion, um Fußball zu sehen. Aber eigentlich steht das Event, der HSV, das Treffen mit Kollegen im Vordergrund. Das fehlt und ist sehr schade.“ Gegen St. Pauli besonders, wo man sich „die bestmögliche Stimmung“ wünsche.

MOPO

So bleibt die Aussicht, zumindest mit seinem Kumpel, den er in den Volkspark mitnimmt, den lang ersehnten Derbysieg zu bejubeln. „Definitiv“ werde es mal wieder Zeit, so Timo, der kurioserweise erst seit der Relegation gegen Greuther Fürth 2014 aktiver HSV-Fan ist. Der Stellenwert des Duells habe für ihn aufgrund der jüngeren Ergebnisse abgenommen, er gehe mit „einer gewissen Skepsis“ in die Partie und befürchte, „dass es unser Lieblingsergebnis wird – sprich ein Unentschieden“.

HSV-Anhänger Timo hat sich im Losverfahren zwei Derby-Tickets gesichert. Privat. HSV-Anhänger Timo hat sich im Losverfahren zwei Derby-Tickets gesichert.

Doch er betont: „Optimistisch bin ich immer, weil ich glaube, dass wir so gut sind, dass wir jedes Spiel gewinnen können.“ Es müsse heute auch kein schöner Derby-Erfolg sein, „das ist mir völlig egal – Sieg ist Sieg!“ Hauptsache, sein HSV tut es Timo am Ende auf dem Rasen gleich – und zieht das Glück auf seine Seite.