Schon wieder angeschlagen: Wird Okugawa direkt zum Sorgenkind des HSV?

Hat es ihn nun schlimmer erwischt? In der vergangenen Woche hatte Winterzugang Masaya Okugawa eine seiner ersten HSV-Einheiten vorzeitig mit Problemen am rechten Knie beenden müssen. Einen Tag später stand er dann jedoch wieder auf dem Platz. In dieser Woche macht nun das linke Bein Probleme. Am Dienstag ging der Japaner frühzeitig vom Platz, am Mittwoch war er dort gar nicht mehr zu sehen.

Wann der Offensivspieler wieder voll einsteigen kann, ist erst mal offen. Fest steht: Am Mittwoch war für ihn zumindest kein Teamtraining möglich. Dabei wäre das für ihn als neuer Spieler gerade extrem wichtig. Schließlich muss sich der 27-Jährige an die Abläufe und Spielweise beim HSV noch gewöhnen.

Geht es für Okugawa so weiter, kann aus dem Hoffnungsträger auch schnell ein Sorgenkind werden.