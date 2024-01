Der nächste Vertrag ist in trockenen Tüchern. Nach Bilal Yalcinkaya (17) verlängerte nun auch Otto Stange (16) langfristig beim HSV. Bald soll das nächste große Talent folgen. Eine Angelegenheit, die plötzlich an Brisanz gewinnt.

Der nächste Vertrag ist in trockenen Tüchern. Nach Bilal Yalcinkaya (17) verlängerte nun auch Otto Stange (16) langfristig beim HSV. Bald soll mit Kilian Machado das nächste große Talent folgen. Eine Angelegenheit, die plötzlich an Brisanz gewinnt.

Für den 16-Jährigen ging am Dienstag ein Traum in Erfüllung. Der in Altona geborene Rechtsverteidiger ist nun Junioren-Nationalspieler Portugals, feierte beim 2:2 gegen Finnland in Lissabon sein Debüt für die U17. Ein Einstand, der auch den DFB interessieren dürfte.

HSV-Talent Kilian Machado debütiert für Portugal

Portugal schnappt sich ein HSV-Talent. Dabei stand Machado (der mit zehn Jahren zum HSV kam und in der U17 spielt) schon mehrfach auf dem Zettel des DFB, zuletzt weilte er im August bei einem Lehrgang. Zu einem Länderspiel aber wurde er nie eingeladen. Das machten sich die Portugiesen zu Nutze. Vor vier Wochen begutachteten sie den Sohn einer portugiesischen Mutter im Rahmen eines Lehrgangs, nun folgte das Debüt.

Für den HSV bedeutet dies, dass noch mehr Schwung in die Verhandlungen mit dem offensivstarken Abwehrmann kommt. Machado gilt als schnell und dribbelstark, mit reichlich Zug zum Tor. Das macht ihn auch für die Konkurrenz interessant.

Der HSV hat es da mit ähnlichen Kalibern wie bereits zuletzt zu tun. Dortmund buhlte um Stange, an U17-Weltmeister Yalcinkaya war nach MOPO-Informationen neben Atlético Madrid auch Leipzig dran. Machado haben insbesondere portugiesische Vereine im Auge – auch die größeren Adressen aus Lissabon und Porto.

Positiv für den HSV: Der Klub verfügt über gute Kontakte zu Machados Agenten, der, wie Yalcinkaya, von der Agentur „Intersoccer“ betreut wird.

Übrigens: Solange Machado nicht für Portugals A-Team gespielt hat, dürfte er auch noch für Deutschland auflaufen.