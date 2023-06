Schon in drei Wochen geht’s weiter! So läuft die Sommer-Vorbereitung des HSV

In Kürze werden sie sich über die Kontinente der Welt verstreuen – aber nicht lange. Ganze 19 Tage lang dürfen die HSV-Profis ihren Sommer-Urlaub genießen. Bereits am 26. Juni startet dann die Vorbereitung für den sechsten Anlauf Richtung Bundesliga-Aufstieg.

Als die Profis nach ihrem einstündigen Abschluss-Frühstück den Volkspark verließen, kannten sie bereits die Eckdaten des Sommers. Nach den üblichen Leistungs- und Medizintests kehren sie am 28. Juni auf den Trainingsplatz zurück.

HSV-Trainer Tim Walter hat wenig Zeit diesen Sommer

Bereits in der ersten Juli-Wochenende soll es dann ins Trainingslager gehen. Favorisiert wird erneut Österreich, wie im Vorjahr könnte es auch diesmal in die Steiermark gehen. Fix ist aber noch nichts.

Viel Zeit bleibt Tim Walter in diesem Sommer nicht, um seine Mannschaft in Form zu bringen. Schon am letzten Juli-Wochenende, bereits drei Wochen vor dem Start der Ersten Liga, beginnt die neue Zweitliga-Saison. Seinen Gegner für die Generalprobe hat der HSV bereits gefunden: Am 22. Juli gastiert er bei den Glasgow Rangers.