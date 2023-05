Schon acht Punkte verschenkt! Hat der HSV ein Führungsproblem?

Nur drei der vergangenen zehn Spiele konnte der HSV gewinnen. Das ist im Saisonendspurt zu wenig für den direkten Aufstieg. Mindestens doppelt so viele Siege hätten es eigentlich sein müssen. Zwischenzeitlich sah es sogar häufig auch danach aus – doch aus der eigenen Führung machten die Hamburger zuletzt unterm Strich einfach zu oft zu wenig. Hat der HSV ein Führungsproblem?

Gegen den SC Paderborn führte der HSV zunächst mit 1:0 und später dann auch noch mit 2:1. Gereicht hat das bekanntlich am Ende trotzdem nur für einen Punkt. Zwei Zähler wurden verschenkt. Passiert ist das dem HSV zuletzt zu häufig.

HSV-Führung reichte zuletzt oft nur für einen Punkt

In einigen Spielen stellte die Mannschaft von Tim Walter in dieser Saison schon unter Beweis, dass man mit Rückschlägen und Rückständen umgehen kann. So wurde in der Rückrunde zum Beispiel das Derby gegen St. Pauli gewonnen, obwohl man zunächst mit 0:1 hinten lag. In Heidenheim gab es trotz 0:3 nach 70 Minuten am Ende immerhin noch einen Punkt.

Auffällig ist in der Rückrunde allerdings mittlerweile auch: Die Hamburger lassen nach eigenen Führungen zu viele Zähler liegen. So war es jetzt nicht nur gegen Paderborn zu sehen. Auch beim 2:2 in Düsseldorf und beim 1:1 in Darmstadt war der HSV zunächst mit 1:0 in Führung gegangen. In der Hinrunde verspielte die Walter-Elf zudem bereits ein 1:0 im Heimspiel gegen Kaiserslautern (Endstand 1:1).

Paderborn war damit bereits das vierte HSV-Spiel in dieser Saison, in dem es trotz zwischenzeitlicher Führung am Ende nur zu einem Remis reichte. Gleich dreimal ist das den Hamburgern nun schon in den vergangenen zehn Spielen passiert. Insgesamt wurden damit schon acht Punkte verschenkt – womöglich acht entscheidende Punkte im Kampf um den Aufstieg.