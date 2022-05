Ex-HSV-Profi Rick van Drongelen in tödlichen Unfall verwickelt

Schockierende Nachrichten aus Belgien: Ex-HSV-Profi Rick van Drongelen ist in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Wie sein aktueller Verein KV Mechelen am Mittwoch mitteilte, sei der Fahrer des anderen Fahrzeugs getötet worden. Der Niederländer van Drongelen, der eigentlich beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag steht und leihweise für den belgischen Erstligisten aufläuft, wurde nach Klubangaben in ein Krankenhaus eingeliefert.

„Wir haben erfahren, dass sich der Unfall heute Morgen ereignet hat, als Rick auf dem Weg zum Training war“, sagte Mechelens Sportdirektor Tom Caluwe.

KV Mechelen heeft vernomen dat Rick van Drongelen vanochtend betrokken geraakt is bij een auto-ongeluk.



De club wenst alle betrokkenen veel sterkte.



Meer info https://t.co/Q7BFFehmBr pic.twitter.com/BReQgAQJ2t — KV Mechelen (@kvmechelen) May 4, 2022

„Rick selbst wurde ins Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen scheinen auf den ersten Blick nicht allzu schlimm zu sein, aber weitere medizinische Untersuchungen sollten Klarheit bringen.“

Union Berlin twitterte: „Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden des Unfallopfers. Wir senden viel Kraft in diesen schweren Stunden. Gute Besserung, Rick!“

Details zu dem Unfall sind noch nicht bekannt, die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. „Wir möchten der Familie des Opfers unser Beileid aussprechen“, sagte Caluwe. Van Drongelen spielte zwischen 2017 und 2021 95-mal für den HSV und erzielte in dieser Zeit zwei Treffer.

Der 23-Jährige erlebte den Hamburger Abstieg in die Zweite Bundesliga sowie drei gescheiterte Versuche des Wiederaufstiegs mit, bevor er im vergangenen Sommer in die Bundesliga zu Union wechselte – für 500.000 Euro. Weil der 18-malige niederländische U21-Nationalspieler bei den Köpenickern aber nicht zum Zug kam, wurde van Drongelen im Winter für ein halbes Jahr nach Mechelen verliehen. (mit Material vom sid)