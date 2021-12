Erstmals seit über 13 Jahren treffen an diesem Sonntag (13.30 Uhr, MOPO-Liveticker) wieder der HSV und Hansa Rostock in einem Pflichtspiel aufeinander. Von den bisherigen 24 Duellen hat der HSV 13 gewonnen, in fünf Vergleichen wurden die Punkte geteilt, Rostock holte sechs Siege. Der HSV geht als Favorit in das Spiel. Doch auch Rostock hat eine Waffe, bei der selbst die Hamburger nicht mithalten können.

Wer ist in dieser Saison bislang der schnellste Spieler der Zweiten Liga? Er steht nicht bei den vermeintlichen Top-Klubs HSV, Schalke oder Werder Bremen unter Vertrag. Hansa Rostock hat ihn im Kader. Es ist Streli Mamba. Mit 35,97 km/h führt er nicht nur das Top-Speed-Ranking in Liga zwei an, selbst BVB-Star Erling Haaland (35.94 km/h) war in dieser Saison bislang nicht schneller als der Rostocker.

HSV gegen Rostock: Streli Mamba ist schnellster Spieler der Liga

Rakete Mamba. Er ist nicht Rostocks einziger Vollgas-Fußballer. Auch Ridge Munsy (34,67 km/h, Platz 13) und Kevin Schumacher (34,58 km/h, Platz 19) gehören in die Top-20 der schnellsten Spieler der Zweiten Liga.

Für ordentlich Tempo beim Gegner ist damit gesorgt. Wie sieht es auf der anderen Seite beim HSV aus? Bakery Jatta, der gegen Rostock sein 100. Zweitliga-Spiel macht, ist wenig überraschend der schnellste HSV-Profi in dieser Saison.

Im Ligavergleich schafft er es mit einer Höchstgeschwindigkeit von 34,88 km/h allerdings nur auf Rang neun des Top-Speed-Rankings. Zweitschnellster Hamburger ist Mikkel Kaufmann (34,76 km/h, Rang 12). Faride Alidou liegt mit 34,26 km/h bislang übrigens nur auf dem 35. Platz.