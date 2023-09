Schlechtes Omen? Dieser Schiri pfeift den HSV in Osnabrück

Beim 1:2 in Elversberg hatte der HSV nicht nur mit dem Gegner Probleme. Auch der Schiedsrichter sorgte für Gesprächsstoff und Frust. Der Grund: Patrick Schwengers aus Travemünde, der erst seit dieser Saison in der Zweiten Liga pfeift, hatte eine unglückliche HSV-Premiere.

Einige Szenen bewertete er falsch, zudem wurde hinterher seine fehlende Linie bemängelt. In Osnabrück wartet auf den HSV der nächste Schiri-Frischling.

Florian Exner aus Münster wird den Auftritt der Hamburger beim VfL leiten. Es ist sein erster Einsatz bei einem HSV-Spiel. In der Zweiten Liga ist der 32-Jährige seit vergangener Saison aktiv. Zwölf Spiele hat er dort bislang gepfiffen. Auch zwei Pokal-Einsätze stehen in seiner Vita. Bekannt ist er bislang aber eher aus den unteren Klassen.

Am Freitag gibt es das HSV-Debüt für den Rechtsanwalt. Viele Blicke werden nach dem Schiedsrichter-Ärger in Elversberg auf ihn gerichtet sein. Exner gilt als Referee, der nicht lange zögert, um einen Spieler vom Platz zu stellen. Dafür gab es in der Vergangenheit auch schon Kritik.