Schlechte Nachrichten für den HSV! Diagnose da – so lange wird Jatta fehlen

Wie schon erwartet, war auch am Mittwoch nichts von Bakery Jatta zu sehen, als die HSV-Profis zum Training auf den Platz marschierten. Nachdem sich der Offensivmann am vergangenen Sonntag beim 7:1-Pokalsieg in Meppen verletzte, gibt es nun eine Diagnose – und keine guten Nachrichten.

Dass Jean-Luc Dompé dem HSV aufgrund von Oberschenkelproblemen zumindest noch am Freitag in Hannover fehlen wird, stand bereits zum Wochenstart fest. Nun muss der HSV auch seinen anderen Flügelflitzer bis auf weiteres ersetzen.

HSV-Profi Bakery Jatta verletzte sich am vergangenen Sonntag beim Pokalspiel in Meppen. imago/Kirchner-Media HSV-Profi Bakery Jatta verletzte sich am vergangenen Sonntag beim Pokalspiel in Meppen.

Am Dienstag fuhr Jatta zum MRT, jetzt folgte die Diagnose. Der Gambier hat sich eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wird dem HSV nach MOPO-Informationen vier bis sechs Wochen lang fehlen. Ein harter Schlag für Trainer Steffen Baumgart, der den Ausfall später auf der Pressekonferenz bestätigte:

Jatta fällt also erstmal länger aus. Bei optimalem Heilungsverlauf könnte er vielleicht in der zweiten September-Hälfte wieder spielen. Die Partien in Hannover, gegen Münster (31.8.) und nach der Länderspielpause gegen Regensburg (15.9.) dürfte er in jedem Fall verpassen.

Stellt HSV-Trainer Baumgart auf zwei Spitzen um?

Vieles spricht dafür, dass Baumgart nun zunächst mal aus der Not eine Tugend macht und mit zwei klaren Spitzen aufläuft. Neben Ransford Königsdörffer drängen die genesenen Robert Glatzel und Davie Selke ins Team. Für die Flügel bieten sich neben Fabio Baldé, Adam Karabec oder Levin Öztunali an.