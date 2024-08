So viele HSV-Fans reisen nach Hannover – nächste Volkspark-Party ist fix

Die HSV-Festtage gehen weiter und die eigenen Fans sind jetzt schon ganz heiß auf mehr. Beim ersten Liga-Heimspiel am 10. August gegen Hertha BSC (1:1) waren 57.000 Zuschauer im ausverkauften Volksparkstadion dabei. Keine Ausnahme. Auch bei den nächsten Auftritten kann sich das Team von Trainer Steffen Baumgart auf die volle Unterstützung von den Rängen freuen.

Am Freitag (18.30 Uhr) tritt der HSV in Hannover an. Eigentlich ein Auswärtsspiel für die Hamburger. Doch die Kulisse könnte auch für ein anderes Bild sorgen. Etwa 15.000 HSV-Fans wollen beim Nord-Duell in Hannover dabei sein.

Zehn der letzten acht HSV-Heimspiele ausverkauft

Danach geht es für den HSV zurück in den Volkspark. Am vierten Spieltag steht das Heimspiel gegen Aufsteiger Preußen Münster auf dem Programm. Die Anstoßzeit (Samstag 13 Uhr) und der Gegner sind sicherlich nicht attraktivste Konstellation. Für die meisten Fans spielt das aber eine untergeordnete Rolle.

Auch wenn bis zu dem Duell gegen den Aufsteiger noch zehn Tage Zeit sind, wurden für das Spiel bereits 54.000 Tickets verkauft. Damit ist schon jetzt fast sicher, dass auch diese Partie am Ende ausverkauft sein wird. Damit wären von den letzten zehn HSV-Heimspielen das Volksparkstadion bei gleich acht Auftritten komplett gefüllt. Lediglich bei den Spielen gegen Wiesbaden und Elversberg blieben zuletzt mal im Gästeblock ein paar Plätze frei.

Münster soll die nächste HSV-Party im Volkspark werden. Danach geht es in die Länderspielpause, bevor Mitte September mit Regensburg der nächste Aufsteiger nach Hamburg kommt. Auch für dieses Spiel wurden jetzt schon immerhin knapp 42.000 Karten verkauft.