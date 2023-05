Schießt sich Kittel doch noch zum neuen HSV-Vertrag?

Er spielt, als wäre nie etwas gewesen. Sonny Kittel ist der Mann der Stunde beim HSV. Nachdem er fast ein Jahr lang nicht traf, knipste er in den letzten sechs Spielen fünf Mal. Nach seinem Doppelpack in Regensburg stellt sich die Frage: Sollten sich die Wege im Sommer wirklich trennen?

So ganz weiß er auch nicht, was er davon halten soll. „Keine Ahnung“, sagte Kittel nach der Partie gegenüber Sky auf die Frage, was zuletzt mit ihm passiert sei. „Die ganze Saison war nicht so leicht für mich. Das spiegelt auch meine ganze Karriere wider. Aber ich habe immer weitergemacht und Gas gegeben, mich nicht hängen lassen.“

Nun ist Kittel wieder der Alte. „Ich freue mich, dass ich der Mannschaft helfen kann“, sagt der 30-Jährige „Wenn Tore oder Vorlagen dazukommen, ist es umso schöner.“

Ein Kittel-Abschied ist beim HSV eigentlich schon klar

Was aber bedeutet der Höhenflug für Kittels Karriere? Eigentlich ist klar, dass er sich im Sommer einen neuen Verein suchen möchte. Bereits vor dieser Saison und im Winter war Kittel so gut wie weg, doch Wechsel in die USA und nach Saudi-Arabien zerschlugen sich.

Beim HSV sieht man Kittel an guten Tagen als Leistungsträger, hat aber auch die Wellentäler nicht vergessen. Verändern könnte sich die Sichtweise allenfalls, sollte Kittel weiter brillieren und der HSV aufsteigen. Weil dem Offensivmann die Bundesliga absolut zuzutrauen ist und Ersatz deutlich teurer wäre. Eigentlich aber stehen die Zeichen weiter klar auf Abschied.