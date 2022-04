Duell gegen Aue wird zum Schicksals-Spiel für den HSV

Mit fünf Spielen in Folge ohne Sieg hat sich der HSV so gut wie aus dem Aufstiegsrennen der Zweiten Liga verabschiedet. Die Leistung passte dabei zu den Ergebnissen. Statt nach vorne ging die Entwicklung zuletzt nur noch zurück. Stehen die Hamburger noch mal wieder auf? „Ich bin der Allerletzte, der jetzt sagt, die Saison sei vorbei“, erklärte nach der jüngsten 1:2-Pleite gegen Paderborn Sportvorstand Jonas Boldt. Entscheidend ist heute die Antwort der Mannschaft auf dem Platz.

Um 18.30 Uhr kommt der FC Erzgebirge Aue zum Nachholspiel in das Volksparkstadion. Die Sachsen haben von den vergangenen 13 Liga-Spielen zehn verloren und nur eins gewonnen. Es ist die schlechteste Mannschaft der Rückrunde. Kein Team hat in der Zweiten Liga in dieser Saison weniger Auswärtsspiele (eins) gewonnen.

Am Dienstag: HSV vor Schicksalsspiel gegen Aue

Auch wenn die Formkurve des HSV zuletzt ebenfalls stark nach unten zeigte, stellt sich die Frage nach dem Favorit in dieser Partie nicht. Vielmehr geht es für die Hamburger nicht nur um einen Sieg, die Mannschaft von Trainer Tim Walter muss überzeugen und zeigen, dass die Entwicklung auch wieder in eine andere Richtung gehen kann.

Geht da noch was? Kann der HSV unabhängig vom Ausgang im Aufstiegsrennen in der jetzigen Konstellation noch mal zurück in die Erfolgsspur finden? Oder haben die vergangenen Wochen doch irreparable Schäden hinterlassen?

Der HSV braucht jetzt ein klares Zeichen

Ein überzeugender Auftritt mit einem Sieg gegen Aue wäre ein Anfang und zumindest ein kleines Lebenszeichen. Sollte es auf der anderen Seite schiefgehen und der HSV erneut enttäuschen, wäre es schwer zu vermitteln, wie der Weg der Entwicklung in dieser Konstellation noch zum nachhaltigen Erfolg führen kann.