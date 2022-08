„Scheiß-Situation!“ In Bielefeld brennt vorm HSV-Duell der Baum

Von vielen Experten – wenig überraschend – zu einem der Aufstiegs-Favoriten der neuen Saison gezählt, erlebte Absteiger Arminia Bielefeld an den ersten drei Spieltagen die harte Zweitliga-Realität: Drei Pleiten, null Punkte, Platz 17. „Das ist eine Scheiß-Situation“, wählte Bielefelds neuer Coach Uli Forte nach dem 1:2 in Rostock drastische Worte.

Er lebe bei seiner ersten Trainer-Station in Deutschland noch immer seinen „Traum“, erklärte Forte. „Aber ich habe mir nie erträumt, dass es so laufen wird. Noch nie in meiner Laufbahn habe ich es erlebt, mit drei Spielen ohne Punkt zu starten.“ Das, gestand der 48-Jährige so offen wie eindringlich, sei „brutal hart“.

HSV-Gegner Arminia Bielefeld mit Saison-Fehlstart

Am Wochenende empfängt Bielefeld den HSV, der nach dem 1:0-Sieg gegen Heidenheim anders als die Arminia in der Saison angekommen zu sein scheint. „Wir werden gleich im nächsten Spiel versuchen, den verdammten Bock umzustoßen“, bekräftigte Forte und kündigte damit eine knallharte Analyse des Fehlstarts an.

Bis spätestens Samstag um 13 Uhr, wenn der Anpfiff in der SchücuArena ertönen wird, wird der Baum auf der Bielefelder Alm noch am Brennen sein.