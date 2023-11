Scharfe Kritik der HSV-Fans an Millerntor-Einlass: So reagiert St. Pauli

Das Stadtderby am 1. Dezember wirft seine Schatten voraus. Im Blickpunkt stehen dabei auch die Sorgen der HSV-Fans. Und dabei geht es nicht um den sportlichen Vergleich, sondern um die Einlass-Situation im Gästebereich. Diese hatte bereits in der Vergangenheit am Millerntor für Ärger gesorgt. Von inakzeptablen Zuständen war die Rede.

Nach dem letzten Stadtderby beim Kiezklub im Oktober 2022 hatte es vom Supporters Club des HSV eine Stellungnahme mit zahlreichen Hinweisen auf Probleme beim Einlass gegeben. Geändert hat sich seit dem offenbar an der Situation nicht viel, entsprechend richtet die HSV-Fan-Organisation nun schon im Vorfeld des Derbys einen klaren Appell an den FC St. Pauli.

„Unsere Kritik hat nichts mit einer Antipathie gegenüber dem Stadtnachbarn zu tun“, heißt es zu Beginn der neuen Stellungnahme, in der betont wird, dass viele andere Vereine ebenfalls Probleme mit dem Gästeblock am Millerntor hätten. Man wolle sich nicht vorwerfen lassen, nicht gewarnt zu haben. „Denn dass etwas passieren wird, ist leider eine Frage der Zeit.“ Konkret geht es vor allem um die Enge beim Gästeeingang. Dazu schreibt der Supporters Club: „In einem Korridor aus wenigen Metern Breite müssen sich viele tausend Fans drängen. (…) Das ist lebensgefährlich.“

Was sagt der Kiezklub dazu? Noch nichts. „Der FC St. Pauli kann die Stellungnahme angesichts der noch laufenden Planungen und der anstehenden Sicherheitsgespräche zu diesem Zeitpunkt nicht kommentieren“, hieß es auf MOPO-Nachfrage.