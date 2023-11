Er ist der vielleicht beste Torwart der 2. Bundesliga – und er ist ein Herzensmensch. HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes will daher zur Weihnachtszeit auch die Wünsche vieler Kinder erfüllen. Anlässlich des 16. Weihnachtstags der HSV-Stiftung Hamburger Weg sprach die MOPO mit ihm darüber, zudem über einen ganz besonderen Rekord – und natürlich über die privaten und sportlichen Wünsche des Torhüters, dessen Vertrag ausläuft, der natürlich schon mit Spannung aufs Derby blickt und eine klare Ansage macht bezüglich der Auswärts-Krise des HSV.

Benachteiligten Kids eine Freude bereiten, ihre Wünsche erfüllen. „Die Kinder, denen es nicht so gut geht wie uns, glücklich machen in der Weihnachtszeit“, wie Daniel Heuer Fernandes sagt. Darum geht es auch beim 16. Weihnachtstag der HSV-Stiftung Hamburger Weg – und in diesem Jahr zudem um einen ganz besonderen Rekord, für den sich auch Hamburgs Keeper einsetzen: die Erfüllung von 1887 geäußerten Wünschen. Werden alle Träume wahr – und obendrein die sportlichen von „Ferro“?

„Weihnachten ist eine besondere Zeit“, findet Heuer Fer­nandes. Und ist mit dieser Einschätzung ganz sicher nicht allein. Damit aber auch sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche aus Hamburg zum Fest nicht ohne Geschenk dastehen, konnten sie ihre Wünsche bei der Stiftung einreichen. Und am Mittwoch hängte das Torwartteam um Heuer Fernandes, Matheo Raab, Tom Mickel und Keeper-Coach Sven Höh einige Wünsche am Weihnachtsbaum im Arena-Fanshop auf.

Am 13. Dezember erhalten die Organisationen die Geschenke für Kinder

„Die Mannschaft engagiert sich komplett“, freut sich Sven Neuhaus, Ex-Profi und seit 2020 Vorstand des Hamburger Weg. „Sie wird am 13. Dezember mit allen Spielern da sein.“ Dann werden die Geschenke im Volksparkstadion an die Organisationen überreicht, die die Kinder betreuen. Und bis dahin können sich alle Fans an der Aktion beteiligen, im Arena- oder City-Store einen der 1887 Wünsche auswählen – oder im Internet auf einen digitalen Weihnachtsbaum klicken.

„Die Aktion ist überragend“, sagt Heuer Fernandes stellvertretend fürs Torwart-Team. „Wir sind eine geile Truppe, pushen uns auf dem Platz. Aber wir wissen auch, dass wir daneben eine Verantwortung haben. Das ist für uns als Mannschaft wichtig.“

Heuer Fernandes will „die maximale Punkte-Ausbeute“

Sportlich bedeutend wäre für den HSV, seine Ansprüche vor dem Fest zu untermauern. „Wir wollen vor Weihnachten die maximale Punkte-Ausbeute“, nennt Heuer Fernandes einen vorgezogenen Wunsch auf seinem Zettel. „Erst mal wollen wir zu Hause gegen Braunschweig die Menschen wieder glücklich machen. Und dann kommt das Derby.“ Bei St. Pauli.

Am Millerntor sollte der HSV seine Auswärts-Krise beenden. „Die Leistung hat einfach nicht gestimmt. Das macht uns unzufrieden“, sagt „Ferro“ mit Blick aufs 2:4 in Kiel. „Es gibt ein bisschen was aufzuarbeiten. Und das kann vielleicht auch mal ein bisschen unangenehmer sein.“ Denn der 31-Jährige weiß, was auf dem Spiel steht: „Jeder muss sich bewusst sein, dass wir die Punkte brauchen für unsere Ziele. Gerade auswärts gibt es ein paar Dinge, die man einfach klar benennen muss.“

Neuer Vertrag für Heuer Fernandes? „Es wird sich alles ergeben“

Heuer Fernandes ist überzeugt, dass der HSV seine Qualitäten auch auswärts wieder zeigt: „In naher Zukunft.“ Also vor Weihnachten. Seine Wünsche fürs Fest selbst kann der Schlussmann jedoch nicht so klar benennen. „Meine Frau kennt mich gut. Sie weiß, was ich mag“, sagt der Deutsch-Portugiese und lacht. „Ich kann ganz schlecht Wünsche äußern, weil ich selten welche habe.“

Und wie wäre es mit einem neuen HSV-Vertrag unter dem Tannenbaum? „Das weiß ich nicht. Das wird sich alles ergeben. Ich bin glücklich mit oder ohne neuen Vertrag“, sagt „Ferro“ der MOPO. „Das Wichtigste ist, dass wir vor dem Fest punkten.“ Und dass alle 1887 Kinder-Wünsche erfüllt werden.