Schalke-Fan Bénes hat ein Versprechen für die HSV-Fans

Fast könnte man meinen, er wäre frisch verliebt, so sehr schwärmte László Bénes nach dem Erfolg von seinem Gegner. „Auf Schalke zu spielen, ist immer schön“, erklärte der Mittelfeldmann. „Es ist ein geiles Stadion, die Fans sind auch super. Und unsere waren natürlich auch überragend“, fügte der 26-Jährige schnell hinzu. Zutaten, die Bénes gewaltig stimulierten. Wie schon im Hinspiel wurde er zu einem der Väter des Sieges.

Zweimal hatte der Slowake Ende Juli beim 5:3 getroffen, auch diesmal jubelte er. Sein 2:0 war auch für Bénes persönlich gleichbedeutend mit einem perfekten Start in die Rückrunde, in der er nahtlos an seine starke Hinserie anknüpfte. Neun Tore und sechs Assists hat der Mittelfeldmann nun auf seinem Konto. Satte 15 Sorerpunkte. Die sammelte er auch in der kompletten Vorsaison, diesmal hat er sie bereits nach 17 Einsätzen (einmal fehlte er) auf dem Konto.

Bénes: „Ich wusste, dass ich es kann“

Zahlen, die die enorme Entwicklung des Nationalspielers untermauern. „Ich wurde in meiner Karriere oft dafür kritisiert, dass ich zu wenig Tore schieße“, ließ er wissen. „Aber ich wusste, dass ich es kann. Das war früher schon meine Stärke.“

Dass ihm Schalke offenbar ganz besonders Glück bringt, quittierte Bénes mit einem Augenzwinkern. „Leider kann ich nur zweimal pro Saison gegen sie spielen“, stellte er lächelnd fest und versprach: „Ich werde es in anderen Spielen jetzt genauso machen.“ Auch wenn er in der kommenden Saison dann vielleicht auf einen Auftritt in der Veltins-Arena verzichten muss. Ein Preis, den Bénes für den Aufstieg gern zahlen würde.