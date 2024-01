„In alles reingehauen“: Ramos lässt die HSV-Abwehrsorgen auf Schalke vergessen

In der Hinrunde war die Defensive beim HSV das große Sorgenkind. Entsprechend wurde in der Winterpause nun kräftig an der Abwehr der Hamburger gearbeitet. Beim 2:0 auf Schalke gab es am Samstagabend das erste Ergebnis zu sehen. Eine starke Defensive war am Ende der Schlüssel zum Erfolg. Guilherme Ramos gelang dabei sogar das Kunststück 100 Prozent seiner Zweikämpfe zu gewinnen.

Nach 22 Gegentoren in der ersten Saisonhälfte wurde viel über die HSV-Abwehr diskutiert. Tim Walter ließ es lange offen, auf welche Innenverteidiger er zum Start in die Rückrunde nun setzen wird. „Alle haben in der Winterpause sehr gut gearbeitet. Es war eine knappe Entscheidung“, erklärte der HSV-Coach, der sich zum Rückrundenstart letztlich für das Innenverteidiger-Duo Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos entschieden hatte. Walter war nicht nur mit der Wahl zufrieden. „Die komplette Abwehrkette hat sehr gut verteidigt. Eine großes Kompliment an die Verteidiger“, so der Coach.

Ambrosius schmiss sich mit viel Herzblut in jeden Zweikampf, Ramos räumte alles ab und verlor am Ende in den 90 Minuten keinen einzigen seiner Zweikämpfe. Dafür gab es hinterher auch kräftig Lob von den Mitspielern. Torhüter Daniel Heuer Fernandes: „Natürlich war bei Schalke vorne viel Wucht drin. Da mussten wir auch wach und total aktiv sein. Wir mussten die Zweikämpfe auch annehmen. Ramos hat sich in alles reingehauen.”

Als Belohnung gab es für den HSV-Verteidiger ein Spiel ohne Gegentor und eine persönliche Top-Statistik. Er dürfte genau wie Ambrosius seinen Platz in der Abwehr nun erst mal sicher haben. Geht es so weiter, wird aus dem Sorgenkind Abwehr noch eine echte HSV-Waffe.