Ex-HSV-Coach Gisdol trainiert plötzlich wieder Rick van Drongelen

Man sieht sich immer zweimal im Leben – und manchmal auch an einem Ort, an dem man wohl niemals damit gerechnet hätte. Im Sommer wechselte Ex-HSV-Profi Rick van Drongelen (24) an die Schwarzmeerküste zum türkischen Erstligisten Samsunspor. Nach dem völlig missratenen Saisonstart trifft er nun einen alten Bekannten wieder: Markus Gisdol (54) wurde am Dienstag als neuer Trainer vorgestellt.

Gisdol und van Drongelen, da war mal was. Im Sommer 2017 lotste der Coach den Holländer von Sparta Rotterdam zum HSV, machte ihn überraschend sofort zum Stammspieler. Für Gisdol war nach 19 Spieltagen dennoch Schluss in Hamburg.

Gisdol lotste van Drongelen 2017 zum HSV

Am Ende der Saison stieg der HSV ab – und bislang nie wieder auf. Van Drongelen blieb noch bis Sommer 2021, landete nach Gastspielen bei Union Berlin, in Mechelen und Rostock in der Türkei.

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için tecrübeli Alman çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.



Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.



https://t.co/KjB3NOoBK9 pic.twitter.com/AVyvbloJvm — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) October 10, 2023

Nun soll das Ex-HSV-Duo Samsunspor retten. Leicht wird das nicht: Nach sieben Spielen hat der Aufsteiger erst einen Zähler auf dem Konto und ist Letzter.