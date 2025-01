Saison-Aus für Katterbach! Holt der HSV jetzt Ersatz? Auch interne Lösung möglich

Ganz bittere Nachricht für den HSV und Noah Katterbach: Der Linksverteidiger hat sich das Kreuzband gerissen! Für ihn ist die Saison damit gelaufen, bevor die Rückrunde überhaupt begonnen hat. Ein Schock-Moment für alle im Volkspark. Muss der HSV nun doch noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen?

Am frühen Montagnachmittag war beim HSV die Welt noch in Ordnung. Trainer Merlin Polzin freute sich, dass bei der ersten Einheit der Woche fast alle Profis auf dem Platz dabei waren. Lediglich Katterbach fehlte. Der 23-Jährige hatte sich im Wintertrainingslager in Belek beim Testspiel gegen Bukarest (1:2) verletzt und sollte in Hamburg noch mal genau untersucht werden. Mit einer so schlimmen Diagnose hatte da allerdings niemand gerechnet.

Für Katterbach ist es schon der zweite Kreuzbandriss

Katterbach hat sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Das ergab die MRT-Untersuchung im UKE. Damit wird der Linksverteidiger über ein halbes Jahr ausfallen. Besonders bitter: Eine ähnliche Verletzung hatte er beim HSV schon vor knapp zwei Jahren. Damals, Ende April 2023, spielte Katterbach noch auf Leihbasis für die Hamburger und riss sich auf dem Trainingsplatz das vordere Kreuzband im linken Knie.

Nun hat es den 23-Jährigen, der im Januar 2024 einen Vertrag bis 2027 beim HSV unterschrieben hatte, auf der anderen Seite erwischt. Die Saison ist für ihn vorbei. Insgesamt zehn Pflichtspiele (ein Tor und eine Vorlage) hat er in dieser Spielzeit für den HSV gemacht.

Wie werden die Hamburger auf den Ausfall reagieren? Das soll in den nächsten Tagen im Volkspark besprochen werden. Es gibt verschiedene Szenarien. Fakt ist: Ohne Katterbach haben die Hamburger mit Miro Muheim aktuell nur noch einen richtigen Linksverteidiger im Kader. Gebraucht wird aber zumindest auch eine Alternative.

Heyer und Oliveira könnten dem HSV helfen

Grundsätzlich übernehmen könnte diese Rolle Nicolas Oliveira. Der Außenverteidiger kann recht und links spielen, sollte in diesem Winter allerdings eigentlich verliehen werden. Auch Moritz Heyer wäre im Prinzip eine Alternative. Der Defensiv-Allrounder wurde jedoch bei den Profis im vergangenen November aussortiert, trainiert seitdem nur noch bei der U21 und steht ebenfalls auf der Abgabenliste für den Winter.

Mit der Katterbach-Verletzung müssen die Pläne nun noch mal überarbeitet werden. Gut für den HSV: Noch ist genug Zeit, der Wintertransfermarkt schließt erst am 3. Februar. Auch eine externe Lösung ist also möglich.