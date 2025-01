Plötzlich volles Haus: Diese HSV-Stützen stehen wohl für Köln bereit

Wer wird beim HSV alles fit für den Rückrundenknallstart am Samstag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de)? Mit einer angespannten Personalsituation waren die Hamburger aus dem Trainingslager aus der Türkei zurückgekehrt, doch im Volkspark gibt es nun direkt die ersten guten Nachrichten. Trainer Merlin Polzin kann gleich mehrfach aufatmen.

Die Sonne schien, aber es war bitter kalt, als die HSV-Profis am Montagnachmittag zum ersten Mannschaftstraining in Hamburg des Jahres auf den Platz kamen. Nur ein paar Fans ließen sich im Volkspark blicken. Für sie hatte sich das Kommen gelohnt, denn zu sehen gab es gleich einiges.

Bis auf Noah Katterbach, der noch mal am Knie untersucht wurde, waren alle Profis mit auf dem Platz. Erstmals war sogar auch Torhüter Matheo Raab nach seinem Handbruch wieder dabei.

Schonlau und Heuer Fernandes zurück im Teamtraining

Während Raab, der noch einige Wochen bis zu seinem Comeback brauchen wird, nur eine Laufeinheit absolvierte, machten Daniel Heuer Fernandes und Sebastian Schonlau, die beide zuletzt im Türkei-Trainingslager angeschlagen aussetzen mussten, wieder Teile des Mannschaftstraining mit. Gut sieht es nun vor allem wieder bei „Ferro“ aus.

HSV-Trainer Merlin Polzin blickt mit Zuversicht und Vorfreude auf den Rückrundenstart gegen Köln. WITTERS HSV-Trainer Merlin Polzin blickt mit Zuversicht und Vorfreude auf den Rückrundenstart gegen Köln.

„Es ist das Ziel, dass er am Wochenende gegen Köln im Tor steht“, meint Merlin Polzin, der sehr optimistisch ist, dass der Zeitplan eingehalten werden kann. Bei Schonlau ist der HSV-Coach hingegen noch etwas zurückhaltender. Erst die nächsten Tage werden zeigen, ob auf den Kapitän nach seinem Infekt zum Jahresstart für das Köln-Spiel schon wieder komplett gesetzt werden kann. Hoffnung gibt es aber auch hier noch.

Wie sieht die Situation im Sturm aus? Dort war die Lage zuletzt besonders angespannt. Neben Robert Glatzel, der am Montag individuell zusammen mit Ludovit Reis im Volkspark auf dem Platz arbeitete, stand für das Köln-Spiel auch ein dickes Fragezeichen hinter den Angreifern Davie Selke (Muskelprobleme) und Ransford Königsdörffer (Knie-Probleme). Beide konnten auch am Montag noch nicht wieder mit der Mannschaft trainieren, ein Grund zur Sorge war das aber nicht.

HSV-Coach ist bei Sturm-Duo optimistisch

„Wir sind optimistisch, dass es bei beiden für das Wochenende reicht. Das ist das Ziel und das versuchen wir mit aller Macht umzusetzen“, so Polzin. Die Belastung soll bei dem Sturm-Duo in den kommenden Tagen Stück für Stück weiter gesteigert werden. Spätestens am Freitag, beim Abschlusstraining für das Köln-Spiel, müssten beide dann komplett dabei sein, wen sie eine Option für den Rückrundenstart sein wollen.

Heuer Fernandes, Selke und Königsdörffer vor der Rückkehr, bei Schonlau muss noch ein bisschen gewartet werden, doch auch hier ist alles möglich. Zudem machen Raab, Glatzel und Reis immer mehr Fortschritte.

Für den HSV war es ein guter Start in die Woche. Entsprechend groß ist bei Polzin nun auch die Vorfreude auf den Rückrundenauftakt gegen Köln. Der Coach: „Es kribbelt und wir freuen uns sehr darauf, hier am Samstag wieder in einem vollen Volksparkstadion zu spielen. Dabei wollen wir den Gegner vor Herausforderungen stellen.“ Läuft alles nach Plan, wird es auch im Kader genug Optionen dafür geben.