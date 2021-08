Rückkehr in den Volkspark: HSV-Start mit einer Überraschung und blanker Brust

Die Freude über das Wiedersehen war bei den HSV-Profis groß. Endlich geht es im Volkspark wieder zur Sache, nach fünf Wochen Sommerpause begann am Montag die Vorbereitung auf die dritte Zweitliga-Saison der Klubgeschichte. Allerdings: Richtig begegnen wird sich der komplette Kader erst am Mittwoch, vor dem ersten Mannschaftstraining.

Der HSV legt wieder los. Im HSV-Campus am Stadion und im UKE Athleticum herrschte reger Betrieb. Während ein Teil der Profis einzeln zum Gesundheitscheck in der Uni-Klinik antrat, wurde im Volkspark in drei verschiedenen Schichten in Vierer-Gruppen geackert.

HSV-Zugang Klaus Gjasula trainierte am Montag erstmals im Volkspark. WITTERS Foto:

90 Minuten dauerte das Kraft- und Stabilisationstraining. Mit dabei war auch Zugang Klaus Gjasula (30), den der HSV ablösefrei von Bundesliga-Absteiger SC Paderborn holte.

HSV-Verteidiger Ewerton zog Fitnessprogramm durch

Erfreulich: Ewerton (31), dem vor wenigen Wochen ein gutartiger Tumor aus dem linken Oberschenkel entfernt wurde, absolvierte weite Teile des Programms. An Mannschaftstraining ist aber frühestens in der kommenden Woche zu denken.

Immerhin: Wenn seine Kollegen am Mittwoch erstmals auf den Platz gehen, soll Ewerton nebenan ein Lauftraining absolvieren. Am Dienstag wird er erstmal im UKE erwartet – denn die eingeteilten HSV-Gruppen tauschen die Örtlichkeiten.

Übrigens: Weil der HSV nach dem Abschied von Emirates noch keinen neuen Hauptsponsor hat, sind die Trainingsshirts und Trikots folgerichtig noch nackt.

Mittwoch stößt auch der verletzte van Drongelen zum HSV

Nicht dabei waren am Montag Rick van Drongelen (21) und Anssi Suhonen (19), die unter Kreuzbandrissen laborieren. Van Drongelen, der zurzeit seine Reha in Antwerpen absolviert, wird am Mittwoch im Volkspark anwesend sein, wenn Daniel Thioune seine Antrittsrede vor der Mannschaft hält.

Suhonen wird am Donnerstag im UKE operiert und auch seine Reha in Hamburg verbringen.