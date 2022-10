Rivalen und Weggefährten: Welche Geschichte Meffert und Paqarada verbindet

Am Freitagabend, ab 18.30 Uhr, zählen nur noch Taten. Fußball-Deutschland schaut ans Millerntor, wenn der FC St. Pauli und der HSV ihren Evergreen anstimmen. Doch während manche Profis sich erst an den heißen Rhythmus des Stadtderbys gewöhnen müssen, wissen Leart Paqarada und Jonas Meffert ganz genau, welcher Ton gefragt ist.

Sie kennen und schätzen sich. Fünf Jahre lang (2009 bis 2014) kickten Paqarada und Meffert gemeinsam in Leverkusen, wurden in der Bayer-Jugend zu Profis gestählt. Diesen Weg gingen sie so gut, dass sie 2010 Seite an Seite für Deutschlands U17 aufliefen.

Kein HSVer spielte so oft gegen St. Pauli wie Meffert

Doch die beiden 28-Jährigen verbindet noch mehr. Während Meffert in seiner Profi-Karriere bereits 12 Mal auf St. Pauli traf (öfter als jeder andere aktuelle HSV-Profi), spielte Paqarada schon sieben Mal gegen den HSV – Erfahrungswerte, die kein anderer Spieler des Kiezklubs vorweisen kann.

Zwei Rivalen, ein Ziel. „Ich habe gefühlt alle drei Stunden schwitzige Hände, wenn ich an Freitag denke und alles, was passieren kann“, wusste Paqarada von einer kindlichen Vorfreude zu berichten. Meffert stieß ins gleiche Horn: „Das wird ein Derby, wie man es sich vorstellt. Wir sind heiß.“

HSV-Profi Jonas Meffert mit starker St. Pauli-Bilanz

Von der Kulisse wird sich Meffert kaum beeindrucken lassen. Er weiß, was auf ihn zukommt. Mit dem KSC und Kiel trat er bereits fünf Mal am vollen Millerntor an. „Die werden alles geben und wissen, wie viel sie mit so einem Spiel bei den Fans erreichen können“, sagt er über St. Pauli.

Wer darf dieses Mal jubeln? Von seinen zwölf Duellen mit St. Pauli gewann Meffert acht – eine starke Bilanz. Paqarada besiegte den HSV in sieben Versuchen (mit Sandhausen und St. Pauli) drei Mal. Vergangenheit. Die Zeit ist reif für neue Derby-Taten.