Fit fürs Derby? Darum trainierte HSV-Torjäger Glatzel als „Neutraler“

War wohl alles wirklich nicht so schlimm. Nachdem Robert Glatzel das HSV-Training am Dienstag wegen Rückenbeschwerden abbrach, machten sich viele Fans Sorgen um den Torjäger. Gestern durften sie aufatmen: Als die Profis am Mittwochvormittag auf den Platz marschierten, war auch Glatzel dabei – und hielt die komplette Einheit über durch.

„Es sind alle fit“, stellte Trainer Tim Walter fest. Einzige Ausnahme: Tim Leibold nach seinem Muskelfaserriss. Glatzel aber ist bereit.

Keine Zweikämpfe für Glatzel: Torjäger bekommt anderes Leibchen

Allerdings: Ein wenig wurde der 28-Jährige am Mittwoch doch in Watte gepackt. Beim Trainingsspiel agierte er als neutraler Mann in „orange“, wurde so gut es ging aus Zweikämpfen rausgehalten. Vernünftig.

Denn der HSV braucht seinen Top-Torjäger (führt die Zweitliga-Schützenliste mit sieben Treffern an) unbedingt.