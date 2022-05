„Riesen Fan des Fußballs“: Weltmeister Kramer drückt HSV die Daumen

Vor allem in der eigenen Stadt fliegen dem HSV die Herzen aktuell zu wie lange nicht mehr. Fünf Ligasiege in Folge und das 1:0 im Relegations-Hinspiel bei Hertha BSC lassen die Hamburger nach vier Jahren im Unterhaus von der Rückkehr in die Bundesliga träumen. Dort käme es zum Wiedersehen mit Borussia Mönchengladbach – was vor allem Weltmeister Christoph Kramer freuen würde.

Der 31-Jährige, der mit der Borussia den Einzug ins internationale Geschäft verpasste und deshalb eine lange Sommerpause hat, weilte vor wenigen Tagen in Hamburg. Bei der OMR-Messe war der Weltmeister von 2014 als Gastredner bei einer Live-Ausgabe des Podcasts „Fußball MML“ mit den Gastgebern Maik Nöcker, Lucas Vogelsang und Micky Beisenherz zu Gast, Hertha-Fan Johannes B. Kerner war ebenfalls zu Gast.

Zum Ende des Talks, in dem es hauptsächlich um Fankultur und die Schattenseiten der WM in Katar ging, holte das Moderations-Trio von seinen Gästen noch eine Einschätzung über die kommende Relegation ein (der Talk fand zwei Tage vor dem Hinspiel statt). Kramer, der auch als TV-Experte für das ZDF arbeitet, gestand: „Ich bin ein riesen Fan des Fußballs von Hamburg. Von daher würde ich es ihnen gönnen und von daher glaube ich auch, dass das Momentum sehr für sie spricht.” Zumindest was das Hinspiel anbelangt, sollte der Mittelfeldspieler Recht behalten.

Relegation: Kramer hofft auf den HSV

Sollte der HSV auch im Rückspiel die Oberhand behalten, könnte es zum Wiedersehen mit Kramer kommen. Der stand beim letzten Auftritt der Hamburger in der Bundesliga am 12. Mai 2018 in der Gladbacher Startelf, spielte bei der 1:2-Pleite im Volkspark durch.