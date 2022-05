HSV beeindruckt Magath – und Walter leistet sich einen Seitenhieb

Der erste Akt ist vollbracht. Das 1:0 des HSV bei Hertha BSC im Relegations-Hinspiel war auch der Triumph Tim Walters (46) gegen Felix Magath (68). Der aufstrebende Ehrgeizling zeigte gegen den Trainer-Guru Zähne. Dabei hatte Magath zuvor noch mächtig getönt.

Herthas Coach hatte klare Worte in Richtung des HSV gefunden. „Tim Walter hat eine Spielidee, aber die ist länger bekannt und ändert sich auch nicht“, ließ er vor der Partie wissen. „Deswegen ist uns und mir klar, wie der HSV auftritt. Das Spiel der Hamburger ist festgelegt. Jeder kann sich darauf vorbereiten. Das machen wir.“

Ganz offensichtlich klappte das nicht allzu gut. Denn es war der HSV, der nach 20 zaghaften Minuten das Kommando im Olympiastadion übernahm. Vor allem nach der Pause wurde der HSV immer dominanter. Ein Rezept dagegen fanden Magath und die Hertha nicht.

HSV-Trainer Walter ist stolz auf seine Mannschaft

„Gerade in der zweiten Hälfte hatten wir viel mehr Kontrolle und den Gegner laufen lassen“, erklärte Walter voller Stolz und ergänzte: „Als jüngste Mannschaft der Zweiten Liga ist es nicht so leicht, vor 75.000 Zuschauern zu bestehen.“

Ändern will Hamburgs Trainer seine Taktik auch am Montag im Rückspiel nicht. „Nein“, stellte er klar. „Weil wir von uns überzeugt sind. Das haben wir die ganze Saison getan. Wir versuchen zu adaptieren und zu variieren. Wir gehen unseren Weg so weiter.“ Einen kleinen Seitenhieb Richtung Magath konnte er sich dann auch nicht verkneifen: „Man hat gesehen dass man mit viel Ballbesitz Einiges erreichen kann.“

Und sein Gegenüber? Der sprach zunächst davon, dass „der HSV die glücklichere Mannschaft war“. Dann aber verteilte Magath doch noch ein Kompliment: „Wir haben versucht, das Spiel zu gewinnen, hatten aber auch einen starken Gegner. Der HSV hat auch erstklassig gespielt.“

Tauschen der HSV und Hertha am Montag die Liga?

Runde eins im Trainer-Duell ging an Walter. Geht es am Montag so weiter, tauschen der HSV und Hertha die Liga.