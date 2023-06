Nächster Rekord: Auch hier wurden die HSV-Fans Meister

Mit ihrem Anhang haben sie in der vergangenen Saison Rekorde gebrochen – und sich gewissermaßen auch die doppelte Meisterschaft gesichert. Kein anderer europäischer Zweitligist verzeichnete einen vergleichbaren Zuschauer:innen-Schnitt wie der HSV.

53.470 Fans strömten im Durchschnitt in den Volkspark, zuletzt war das Stadion 2015/16 in der Bundesliga vergleichbar voll. Aber – und das ist bemerkenswert – auch, oder gerade in den fremden Stadien der Republik purzelten die Rekorde.

5000 HSV-Fans reisten im Schnitt – nun kommt Schalke 04

Im Schnitt rund 5000 HSV-Fans reisten in der abgelaufenen Spielzeit pro Auswärtsduell mit, das wäre selbst in der Bundesliga einer der besten fünf, sechs Werte – bei dort teils deutlich größeren Kapazitäten für Gäste-Fans. Mit Schalke spielt das Schwergewicht der Auswärtsfahrer:innen (ca. 7000 im Schnitt) nächste Saison in Liga zwei.