Vor Wochenfrist mussten sie ihn noch wegen einer Sperre ersetzen – und siegten trotzdem mit 5:0 in Darmstadt. Doch Sonny Kittels Rückkehr wurde beim HSV ebenso sehr bejubelt. Mit seinen beiden Treffern zum 2:0 (0:0) gegen Heidenheim schoss sich der Offensivmann zum besten HSV-Zweitligatorschützen aller Zeiten und übertrumpfte Super-Torjäger Simon Terodde (jetzt Schalke). Dank seines Doppelpacks träumen die Fans nun noch intensiver vom Aufstieg.

Das Funkeln in Kittels Augen verriet, wie sehr ihm dieser Tag gefallen hatte. Erst sein Abstauber zur Führung (64.), später dann der verwandelte Strafstoß zum 2:0 (78.). Es waren Kittels Treffer Nummer 25 und 26 in Liga zwei (sechs davon in dieser Spielzeit). Damit übertrumpfte er Terodde, der 24 Mal traf.

„Es war Glück dabei, dass der Ball vor meine Füße fällt“, sagte Kittel später bei TV-Sender Sky zu seinem Führungstor. „Dann war es nicht mehr so schwer.“ In Sachen Strafstößen macht dem 29-Jährigen ohnehin niemand etwas vor. Zum fünften Mal versuchte er sich in Liga zwei vom Punkt, jedes Mal traf er.

HSV-Torschütze Kittel ist auch der beste Vorbereiter der Liga

King Kittel lässt den HSV jubeln. Nach einem sehr harten Stück Arbeit. „Dass Heidenheim unangenehm ist, weiß die ganze Liga“, resümierte er. „Die rennen wie verrückt, das hat man gesehen. Aber man hat auch gesehen, dass wir wie verrückt rennen. Es war zäh, es war schwierig – aber ich denke, es war ein verdienter Sieg.“

Gut für den HSV, dass Kittel wieder zurück ist. Zu seinen sechs Saisontoren gesellen sich zehn Torvorlagen, niemand in der Liga bereitete mehr Treffer vor. Keine Frage, Kittel gehört eigentlich in die Bundesliga. Mit dem HSV ist er auf einem guten Weg dorthin.