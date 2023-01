Reis und seine Liebeserklärung an den HSV

Mit Jonas Meffert gab es beim HSV in der Hinrunde nur einen Profi, der in den 17 Liga-Spielen mehr Einsatzminuten (1521) als Ludovit Reis (1500) bekam. Der niederländische U21 Nationalspieler hat sich beim HSV zum absoluten Stammspieler und Anführer entwickelt. Vor dem Rückrundenstart sprach er im HSV-Interview nun unter anderem über den ersten Gegner aus Braunschweig und das große Aufstiegsziel. Dazu gab es von ihm eine Liebeserklärung an den HSV.

Reis ist beim HSV gesetzt. Das soll auch noch länger so bleiben. Bereits kurz vor dem Ende der Hinrunde verlängerte der 22-jährige Mittelfeldspieler seinen Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2026. „Diese Entscheidung war für mich richtig einfach“ sagt Reis und fügt hinzu: „Ich liebe diese Stadt und ich liebe diesen Klub.“

Auch wenn es längst zahlreiche Interessenten aus der Ersten Liga für Reis gibt, ist Reis „happy“ beim HSV. „Hier kann noch viel lernen. Zusammen haben wir in dieser Saison ein großes Ziel. Das wollen wir jetzt gemeinsam erreichen.“

Ludovit Reis setzt auf Zusammenhalt beim HSV

In den Vordergrund stellt Reis sich dabei nicht. Immer wieder betont der Mittelfeldspieler, dass alles nur zusammen funktionieren wird. Das ist für ihn letztlich dann auch der Schlüssel für den Aufstieg. „Es ist das Ziel, dass wir in die Erste Bundesliga gehen. Dafür ist es wichtig, dass wir zusammenbleiben, alles zusammen machen und jede Woche 100 Prozent geben. Dann können wir auch das Ziel erreichen.“

Vor dem ersten Gegner am Sonntag aus Braunschweig hat Reis Respekt. „Sie verteidigen gut und setzen viel auf Konter. Da müssen wir aufpassen“, meint der Niederländer, der allerdings auch total überzeugt ist, dass der HSV gewinnen wird, wenn er das eigene Spiel und den eigene Plan durchzieht. Viel Liebe würde es von den HSV-Fans im Stadion dann zurückgeben. Reis freut sich drauf. Das nächste Kapitel in seiner Liebesgeschichte kann geschrieben werden.