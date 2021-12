Das Abschlusstraining am Freitagnachmittag hielt für HSV-Trainer Tim Walter gute Nachrichten parat. Ludovit Reis konnte nach seinen Problemen am Vortag wieder voll mitmischen.

Der 21-Jährige war am Donnerstag auf den Rücken gefallen, klagte über stärkere Schmerzen und wurde vom Trainerteam vorzeitig in die Kabine geschickt. Alles halb so wild. Bei der knapp 45-minütigen Einheit inklusive Passstaffetten und kleinem Trainingsspiel war der Niederländer mittendrin.

Damit dürfte einem Startelfeinsatz des U21-Nationalspielers gegen Schalke nichts mehr im Wege stehen. Der Sommerzugang aus Osnabrück ist seit Wochen gesetzt, wird als Achter immer wichtiger für die Mannschaft. Gegen Hansa Rostock (3:0) erzielte er bereits seinen dritten Saisontreffer.