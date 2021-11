Er schuftet für sein Comeback – aber noch ist völlig offen, wann Daniel Heuer Fernandes zwischen die HSV-Pfosten zurückkehren wird. Auch sein Einsatz am kommenden Samstag (20. November) gegen Jahn Regensburg entwickelt sich schon jetzt zur Zitterpartie.

Das Rätselraten um Heuer Fernandes. Seit zwei Wochen fehlt der Keeper, nachdem er sich im Elfmeterschießen beim Pokal-Erfolg in Nürnberg eine Kapselverletzung im Knie zugezogen hat. Die Partien gegen Kiel und in Karlsruhe verpasste er, weil er nach Härtetests am Spieltag abwinkte. Auch das Tor-Spektakel am Donnerstag im Test gegen Dänemarks Erstligist Nordsjælland (7:4) verfolgte der 28-Jährige nur in Zivil vom Rande des Platzes aus.

Das sagt HSV-Trainer Walter zur Rückkehr von Torwart Heuer Fernandes

Wann kehrt er ins Tor zurück? HSV-Trainer Tim Walter bezeichnet das als „offen. Er muss selbst in seinen Körper hineinhören und sagen, wann es geht. Sonst kann er ja nicht seine gewohnte Leistung abrufen.“

Mehr als 60 Ballkontakte: Heuer Fernandes ist der elfte Feldspieler beim HSV

Genau das ist der Punkt. Denn Heuer Fernandes steht beim HSV unter Dauerfeuer, wird so stark wie kein anderer Keeper der Zweiten Liga in den Spielaufbau eingebunden. Pro Spiel hat der Deutsch-Portugiese die mit Abstand meisten Ballkontakte (60,91) aller Liga-Keeper. Auch deshalb will Heuer Fer­nandes kein Risiko eingehen und warten, bis er sich komplett genesen fühlt. „Manchmal merkt er noch ein wenig was“, bestätigt Walter.

Entsprechend nebulös steht es um die Comeback-Aussichten des Torwarts, der sich mit dem HSV in den Gesprächen über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags befindet. Läuft alles gut, will Heuer Fernandes kommende Woche einsteigen. Regensburg sei sein Ziel, heißt es. Aber: Sollte er sich unsicher fühlen, wird er weiter aussetzen. Dann bleibt Ersatzkeeper Marko Johansson zwischen den Pfosten.