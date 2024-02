Raab patzt und wird doch gelobt: Behält er seinen Platz im HSV-Tor?

Vor dem Rostock-Spiel hatte HSV-Trainer Merlin Polzin beim Blick auf die Torwartfrage gepokert und die Entscheidung zunächst offengelassen. Am Ende stand wie schon zuletzt beim Heimspiel gegen Hannover erneut Matheo Raab im Tor der Hamburger. Einen Sieg konnte der Ersatzmann auch diesmal nicht feiern, gelobt wurde er hinterher trotzdem kräftig.

„Wir haben uns für Matze entschieden, weil es uns wichtig war, eine Stabilität in die Mannschaft zu bekommen. Matze hat eine fantastische Entwicklung genommen. Er hat zuletzt immer wieder vor allem auch im Training gezeigt, wie gut er es macht“, begründete Polzin nach dem 2:2 in Rostock seine Entscheidung.

Viele nette Worte, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Raab beim zweiten Gegentor nicht wirklich gut aussah. Bleibt er dort in seinem Kasten, fällt der Treffer wahrscheinlich nicht. Polzin sah es trotzdem weniger kritisch. Der Trainer: „Wir sind natürlich nie zufrieden, wenn wir nicht zu Null spielen. Jetzt in die Suche nach einem Torwartfehler zu gehen, ist aber nicht richtig. Die Entscheidung für Matze war richtig – unabhängig davon, was das Ergebnis des Spiels angeht.“

Raab will um seinen Platz im HSV-Tor kämpfen

Ist Raab nun die neue Nummer eins beim HSV und bleibt auch in den kommenden Wochen im Tor? Eine klare Antwort gab es dazu von Polzin nach dem Rostock-Spiel nicht. Fest steht hingegen: Raab will alles dafür tun, um seinen Platz im HSV-Tor zu verteidigen. „Ich will dem Trainer mein Vertrauen im Spiel zurückzahlen, wenn er mich aufstellt. Klar würde ich mich freuen, wenn das zur Normalität wird, dass ich von Anfang an spiele. Dafür gebe ich Gas und versuche der Mannschaft so gut wie möglich zu helfen.“

Die Nummer bleibt auf jeden Fall spannend. Auch wenn es nun sechs Gegentore in den beiden Spielen mit Raab im HSV-Tor gab, hat der 25-Jährige gerade in der Schlussphase des Rostock-Spiels auch seine Qualitäten gezeigt. Die Tendenz: Auch am kommenden Samstag beim nächsten HSV-Spiel gegen Elversberg wird Raab erneut im HSV-Tor stehen und der bisherige Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes wieder nur auf der Bank sitzen.