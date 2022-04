Pyro-Ärger in Kiel: Diese Strafen drohen jetzt dem HSV

Dieses Feuerwerk wird ein Nachspiel haben. In Kiel hatten HSV-Ultras am Sonntag massiv Rauchbomben, Böller und bengalische Feuer gezündet. Es flogen Leuchtfeuerwerke auf den Platz und in Richtung anderer Tribünen. Das Spiel musste kurz nach dem Anpfiff für sieben Minuten unterbrochen werden. Es drohte sogar ein kompletter Spielabbruch.

Die Rechnung wird in den nächsten Wochen im Volkspark ankommen. Und die wird es in sich haben. Die HSV-Ultras sind Wiederholungstäter.

HSV droht Strafe nach Pyro-Ärger bei Holstein Kiel

Sie hatten zuletzt in der Saison 2018/19 bei den Auswärtsspielen in Wiesbaden (Pokal) und am Millerntor mit ihren illegalen Feuerwerken für Spielunterbrechungen gesorgt. Die Strafe für beide Spiele zusammen lag bei 210.000 Euro, zudem wurde mit einem Ausschluss aus dem DFB-Pokal gedroht.

Diesmal dürfte die Strafe im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Mit einer Zuschauersperre ist hingegen wohl nicht zu rechnen, da der DFB die Verhängung von Kollektivstrafen ausgesetzt hat. Die Androhung solcher Maßnahmen ist bei weiteren Vorfällen aber möglich.