Nach Pyro-Drama in Kiel: HSV-Fan bewirft Jatta mit Becher

Zwei Jahre lang verzichteten Großteile der HSV-Ultras in der Corona-Zeit auf einen Besuch der HSV-Spiele. Besser wäre es, einige von ihnen würden auch weiterhin zu Hause bleiben. In Kiel sorgten einige Chaoten für eine Spielunterbrechung – sogar der Abbruch des Nordderbys drohte.

Die Rechnung, die dem HSV da von Seiten des DFB ins Haus flattern wird, dürfte es in sich haben. In Kiel drehten einige der mitgereisten Fans komplett durch …

HSV-Block zündelt: Schiedsrichter unterbricht Spiel in Kiel

Die Fan-Schande im Stadion. Vom Anpfiff weg wurde im mit 1600 Fans gefüllten HSV-Block gezündelt, mehrere Böllerschüsse waren zu hören. Bereits nach 90 Sekunden unterbrach Schiedsrichter Daniel Schlager die Partie. Als die Lage immer heftiger wurde, schickte er beide Teams in die Kabine. Unfassbar: Eine aus dem HSV-Block geschossene Leuchtrakete verfehlte knapp die Hintertor-Tribüne, auf der auch viele Kinder mit ihren Eltern saßen.

Das war auch den HSV-Vorständen Jonas Boldt und Thomas Wüstefeld zu viel. Mit fuchtelnden Armen marschierten sie in Richtung HSV-Block, wenig später beruhigten sich die als Fans getarnten Verbrecher. „Mir war es zu viel“, so HSV-Trainer Tim Walter. „Irgendwann ist es auch mal gut, so schadest du deinem Verein. Man sollte mehr Stimme und Farben mit ins Stadion bringen als andere Sachen.“

Bei Auswechslung: HSV-Fan wirft Bierbecher auf Jatta

Nach sieben Minuten Unterbrechung pfiff Schlager die Partie wieder an.

Es war nicht der einzige üble Vorfall des Tages. Als HSV-Angreifer Bakery Jatta nach 65 Minuten vom Feld ging, wurde er beinahe von einem Becher getroffen, die gesamte HSV-Bank war in Aufruhr. Der Werfer – ein HSV-Fan! – stellte sich sofort, wurde von Ordnungskräften abgeführt.