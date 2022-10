Premiere am Millerntor: Zwei HSV-Profis kennen St. Pauli nur aus dem TV

Alles, was an diesem Derby-Freitag vor ihm liegt, ist neu für ihn. Seit mittlerweile sieben Jahren kickt Laszlo Bénes in Deutschland und hat schon so einiges erlebt. Ein halbes Dutzend Mal etwa durfte der Slowake bereits mit dem FC Bayern die Klingen kreuzen. Der FC St. Pauli aber fehlt noch auf Bénes Liste – und zwar komplett.

Der HSV-Mittelfeldmann kennt die Kiezkicker nur aus dem TV. Durchaus kurios, denn neben seiner Zeit in Gladbach (seit 2015) und einem halben Leihjahr in Augsburg spielte er auch ein halbes Jahr auf Leihbasis bei Holstein Kiel in Liga zwei (ab Januar 2019). Für die „Störche“ absolvierte er 15 von 16 möglichen Spielen. Nur einmal kam er nicht zum Einsatz – beim 2:1 am Millerntor …

Bénes spielte für Gladbach zahlreiche Derbys

Ein weißer Fleck auf Bénes Fußball-Landkarte, der nun verschwinden wird. Nachdem der 25-Jährige wochenlang nur Joker war, ist er seit einem Monat wieder gesetzt und einer der Leistungsträger. Zuletzt durfte er nach 15 Monaten Pause sogar wieder zwei Mal für sein Nationalteam ran.

Seine Premiere gegen St.Pauli dürfte eines der Saison-Highlights für Bénes werden. Auch wenn er am Millerntor Neuland betritt: Wie Derbys funktionieren, weiß der Mittelfeldmann bestens. Für Gladbach spielte er mehrfach gegen Köln und Leverkusen.

Übrigens: Von den potenziellen HSV-Startelfspielern hat neben Bénes lediglich Jean-Luc Dompé noch nie gegen St.Pauli gespielt. Der Franzose wechselte allerdings auch erst in dieser Spielzeit nach Deutschland.