Positive Signale: HSV-Talent Xavier Amaechi: Leih-Deal im Januar?

Wenn kein Wunder geschieht, bleibt es erst mal bei mageren zwölf Minuten. So lange durfte Xavier Amaechi in dieser Zweitliga-Saison ran. Eine Einwechslung Ende Oktober gegen Aue, das war’s. Dabei braucht der 19-Jährige dringend Spielpraxis, um sich entwickeln zu können, das wissen sie beim HSV. Nun keimt Hoffnung auf: Anders als in den letzten Transferperioden könnte sich im Winter ein Abnehmer für Amaechi finden.

Der HSV würde Amaechi gern verleihen. Voraussetzung: Er müsste einen Verein finden, bei dem er gute Chancen besäße, wirklich regelmäßig zu spielen. Erste Signale hat der HSV bereits erhalten.

Nicht nur aus England, wo die potenziellen Interessenten für den U20-Nationalspieler des Landes sitzen. Auch in den Niederlanden, Belgien und Dänemark ist man auf Amaechi aufmerksam geworden. Möglich, dass sich was tut, wenn sich am 2. Januar das Transferfenster für einen Monat öffnet.

Neben Amaechi würde der HSV auch Jonas David verleihen



Dann würde der HSV auch Jonas David gern wieder verleihen. Der 20-Jährige ist zurzeit im Abwehrzentrum ähnlich chancenlos wie Flügelflitzer Amaechi weiter vorn.

Im Vorjahr fand sich mit dem damaligen Drittligisten Würzburg ein für alle Beteiligten passender Klub. Genau so eine Lösung sucht der HSV auch diesmal.

Neben Amaechi und David würde der HSV auch Gideon Jung und Lukas Hinterseer gehen lassen – allerdings als fixe Verkäufe. An Jung regt sich bereits Interesse aus der Zweiten Liga.