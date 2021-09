Diesen Applaus hatte sich Daniel Heuer Fer­nandes verdient. Nach dem 2:0-Derbysieg in Bremen wurde der HSV-Torwart von den Fans mit Sprechhören im Stadion gefeiert. Ein Derby-Held, der mit teils spektakulären Paraden seinen Kasten sauber hielt. Tim Leibold: „Er hat ein sensationelles Spiel gemacht, drei, vier Dinger überragend gehalten.“

Der HSV feiert Heuer Fernandes – und das nicht nur aufgrund seiner starken Paraden im Nordderby. Der Torwart, der beim HSV eigentlich schon vor dem Absprung stand, weil das Vertrauen in seine Person in der vergangenen Saison überhaupt nicht mehr da war, ist in dieser Spielzeit plötzlich eine tragende Figur im Team der Hamburger, weil er mit seinen fußballerischen Qualitäten einfach perfekt in die Spielidee von Tim Walter passt.

Heuer Fernandes trägt das System von HSV-Trainer Walter

„Er zeigt jede Woche, dass er ein großer Teil unserer Mannschaft ist. Ohne ihn könnten wir das Ganze nicht so starten, wie wir es gerne hätten. Ich bin stolz auf ihn, weil er das Ganze noch mehr mitträgt als vielleicht andere Spieler. Er tut uns allen gut“, sagt Walter, der auch abseits des Platzes ein Fan des 28-jährigen ist. „Seine positiv bekloppte Art ist einfach schön.“

Leibold über Heuer Fernandes: „Große Souveränität“

Seine Mitspieler sehen es ähnlich. Heuer Fer­nandes ist für diesen HSV so wichtig wie noch nie zuvor. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er ist ein überragender Fußballer. Zu der Spielweise, die der Trainer von uns verlangt, passt er wie die Faust aufs Auge“, sagt Leibold und fügt hinzu: „Er strahlt eine große Souveränität aus. Wenn er dann noch die Kugeln von der Linie kratzt, dann wäre das für jede Mannschaft schön, wenn man so einen Torwart zwischen den Pfosten hätte.“

Der HSV hat ihn. Eigentlich schon seit über zwei Jahren. Doch so richtig wichtig ist er erst jetzt.