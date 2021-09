Die glücklichen Gewinner wissen seit ein paar Tagen Bescheid. Genau 1050 HSV-Fans wurden ausgelost und dürfen ihr Team am Samstag nach Bremen begleiten. Dort erwartet sie eine hochgradig kribbelnde aber auch explosive Derby-Stimmung. Die Frage, die die Bremer Polizei wohl am meisten beschäftigt, ist allerdings eine ganz andere: Wie viele HSV-Fans, die keine Tickets besitzen, werden an die Weser reisen, um für Unruhe zu sorgen?

Nach dem HSV-Abstieg im Sommer 2018 waren beide Klubs drei Jahre lang voneinander getrennt. Gelitten hat die Rivalität darunter ganz sicher nicht. Noch 2019, nachdem der HSV erstmals den Aufstieg verspielte, wurde er vom Bremer Anhang durch Spruchbänder verhöhnt: „Verreckt in Liga 2, Ihr Bastarde.“ Nun ist man wieder vereint.

HSV-Profi Heyer ahnt, was sein Team in Bremen erwartet

„Wir werden keinen Applaus bekommen, wenn wir am Ball sind“, ahnt HSV-Allrounder Moritz Heyer. Dafür werden die 20.000 Werder-Fans sorgen, die natürlich klar in der Überzahl sind. Die Bremer Polizei, die bereits gegen Rostock ein Hochsicherheitsspiel betreuen musste, ist auf Scherereien rund um die Partie eingestellt. 500 Beamte waren vor zwei Wochen gegen Hansa im Einsatz, beim HSV-Auftritt werden es mindestens genau so viele sein.