Es geht um den Aufstieg – und nicht ums Weiterkommen in die nächste Runde. Gespielt wird zweimal binnen vier Tagen – und nicht an einem einzigen Abend. Nimmt man es genau, dann gibt es beim Vergleich von Duellen im DFB-Pokal und in der Relegation wesentliche Unterschiede. Vor der ersten von zwei Partien gegen die Hertha am Donnerstag (20.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) klammert man sich beim HSV aber dennoch an die Erinnerungen an eine Helden-Reise.

„Dass wir es in solchen Pokal-Spielen spannend machen und mithalten können, haben wir schon gezeigt“, sagt etwa Jonas Boldt. Was er meint, ist der Durchmarsch bis ins DFB-Pokal-Halbfinale. Kurz vor dem Ziel Berlin scheiterte der HSV vor vier Wochen am SC Freiburg.

HSV erwartet Hertha-Duelle mit „Pokal-Charakter“

Nun bekommt er im Olympiastadion aber doch die erste von zwei Partien „mit Pokal-Charakter“, wie es auch Tim Walter nennt. Wenngleich in der Relegation und nicht zwei Tage später im Cup-Finale am selben Ort, wenn Freiburg im Endspiel auf RB Leipzig trifft, verspricht der HSV-Coach: „Wir sind heiß auf diese Spiele!“

Die Motivation befeuern muss er bei Daniel Heuer Fernandes und Robert Glatzel wohl am geringsten – den beiden, die im „echten“ Pokal in dieser Saison mehrfach zu den Helden des HSV wurden. Glatzel bewahrte seine Elf per Doppelpack vor dem Viertelfinal-Aus gegen den KSC, traf in fünf Cup-Spielen fünfmal und ist vor dem Finale damit noch immer der beste Pokal-Torschütze.

HSV-Trainer Walter: „Große Rollen“ für Glatzel und Heuer Fernandes

Heuer Fernandes avancierte gleich dreimal zum Helden eines Elfmeterschießens, zu dem es im Rückspiel gegen die Hertha auch kommen könnte. Donnerstagabend oder am Montag: Es wird Zeit für neue Heldentaten.

„Wir sind froh, dass wir sie haben, sie machen es grandios“, sagt Walter über seinen Keeper und seinen Torjäger. „Mit Sicherheit kommt eine große Rolle auf sie zu.“