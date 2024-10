Plötzlich wieder ein offenes Rennen? Baumgart gibt Update zur HSV-Torwartfrage

Das Thema bleibt heiß und spannend. Mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg geht es für den HSV nach der Länderspielpause weiter. Wer dann im Tor der Hamburger stehen wird, hat Trainer Steffen Baumgart noch nicht entschieden. Erst in der kommenden Woche will er die Torwartfrage konkret beantworten.

Nach seinen Adduktorenproblemen hätte Daniel Heuer Fernandes eigentlich schon am vergangenen Wochenende beim Gastspiel in Düsseldorf sein Comeback nach zuvor zwei Spielen Zwangspause feiern sollen. Einen Tag vor dem Auftritt bei der Fortuna sagte er dann plötzlich wieder ab, weil er doch noch nicht komplett fit war. Matheo Raab nutzte die Chance und überzeugte in Düsseldorf mit einer starken Leistung.

Heuer Fernandes verpasst auch den Test gegen Aarhus

Ganz weg sind die Probleme bei Heuer Fernandes auch eine Woche später noch nicht. Beim Test gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF fehlte der 31-Jährige am Donnerstag erneut. Wie schon an den Tagen zuvor absolviert er nur eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz. Raab stand hingegen beim Testspiel 90 Minuten im Tor und lieferten einen ordentlichen Job ab.

„Ich bin zufrieden, wir haben ein gutes Spiel gezeigt“, sagte Raab hinterher. Für ihn war der Auftritt auch mit Blick auf das interne Torwartduell beim HSV ein Erfolg. Seine Ansage: „Für mich geht es immer darum, Punkte zu sammeln. Ich will jedes Spiel spielen, ich will jedes Spiel gewinnen. So ist es bei jedem von uns. Nur so werden wir unsere Ziele erreichen. Nur so geht es im Mannschaftssport.“

Verliert Heuer Fernandes seinen Status als Nummer eins?

Das Problem: Im Tor gibt es nur einen Platz. Diesen hat vor der Saison eigentlich Heuer Fernandes bekommen, weil Raab in der Vorbereitung zu lange krank aussetzen musste. Ändern wollte Baumgart an dieser Rollenverteilung jetzt eigentlich nichts. Dafür war die Auszeit von „Ferro“ zu kurz. Werden die Plätze in der kommenden Woche nun doch neu verteilt?

„Erst mal muss der eine wieder gesund sein. Dann können wir weiter gucken“, sagt Baumgart zur Torwartfrage. Er hofft, dass Heuer Fernandes nächste Woche Dienstag oder Mittwoch wieder voll auf dem Platz dabei sein kann. „Dann habe ich noch vier Tage Zeit, mir das zu überlegen“, so der HSV-Coach. Klingt nach einem offenen Rennen.