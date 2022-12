Es war die 80. Minute im Testspiel gegen Nordsjælland (2:2), als sich Tom Sanne mit seinem Treffer zum 1:2 aufs HSV-Radar köpfte. Tom wer? Nicht allen HSV-Fans dürfte der Name ein Begriff sein. Doch wer sich die Entwicklung des 1,70 Meter großen U19-Stürmers genauer anschaut, sieht, dass es kein Zufall ist, dass der gebürtige Hamburger direkt mit Toren Eindruck hinterlässt. „Der Kleine“, wie ihn Trainer Tim Walter nennt, macht das nämlich eigentlich immer so.

2021 kam der gebürtige Hamburger vom Stadtrivalen St. Pauli zum HSV und erzielte in seiner ersten U19-Saison 14 Tore in 17 Einsätzen, bereitete vier weitere Treffer vor. Besser war in der Nord/Nordost-Staffel der A-Junioren-Bundesliga in der vergangenen Spielzeit niemand. Das fiel auch dem DFB auf, der Sanne 2021/22 für drei U18-Lehrgänge nominierte. Der heute 18-Jährige machte auch da auf sich aufmerksam – mit Toren.

HSV: Tom Sanne überzeugte im Profi-Testspiel