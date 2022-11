Knapp hinter Liverpool und ManCity: Hier spielt der HSV in Europas Spitze mit

Sportlich hofft der HSV, ab dem kommenden Sommer nach fünf langen Jahren Zweitklassigkeit endlich wieder Erstliga-Schlagzeilen schreiben zu können. Bezogen auf die Rahmenbedingungen spielt der Verein allerdings schon jetzt längst wieder in der Champions League.

Gewaltig war der Zuspruch der Fans in der Hinrunde. 50.627 Besucher kamen im Schnitt zu den Heimspielen im Volkspark. Damit ist der HSV nicht nur der europaweit zuschauerstärkste Zweitligist, sondern liegt insgesamt auf Rang 24 des Kontinents (siehe Tabelle).

MOPO

Ein illustrer Kreis, in dem es von den Branchen-Riesen Europas wimmelt. Der HSV spielt in diesem Konzert der Großen munter mit.

MOPO

So soll es auch nach der Winterpause weitergehen. Für den Auftakt gegen Braunschweig (29.1.) sind bereits 31.500 Karten verkauft. Ein guter Wert, gemessen daran, dass die Partie erst in zwei Monaten steigt. Zudem stehen in der Rückrunde die Derbys gegen Kiel, Hannover und St. Pauli im Volkspark an.

Regelmäßig füllten die Fans dem HSV zuletzt die Bude. Kurz vor dem Ende der Hinrunde kamen sogar gegen blasse Teams wie Regensburg und Sandhausen deutlich mehr als 50.000 Fans.