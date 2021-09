Plan bis Weihnachten: Drei HSV-Bosse sollen verlängern – und auch ein Spieler

Sie durften alle nochmal kräftig durchpusten. Verantwortliche und Profis des HSV genossen das letzte freie Wochenende für lange Zeit – denn jetzt geht es in die Vollen. Ob auf dem Platz oder in den Büros im Volkspark, überall herrscht rege Betriebsamkeit. Die MOPO verschafft einen Überblick über die heißen HSV-Wochen bis Weihnachten.

Spiele: Zäh gestaltete sich der Saisonstart, der seit September von drei Länderspielpausen gestört wurde. Nun geht es Schlag auf Schlag: Bis Weihnachten stehen sechs Partien auf dem Programm.

Gegen Bochum (Sonntag), in Heidenheim (29.11.), gegen Hannover (5.12.) und in Darmstadt (12.12.) will der HSV vier potenzielle Mitkonkurrenten im Kampf um die Spitzenplätze auf Distanz halten. Gegen Sandhausen (15.12.) und in Karlsruhe (21.12.) soll die Punkteausbeute veredelt werden.

Nur die Bayern holten bislang mehr Punkte als der HSV



Bleibt Daniel Thiounes Team Primus der Liga? Bislang holte der ungeschlagene HSV starke 17 Zähler aus sieben Partien. Macht einen Schnitt von 2,43 Punkten pro Spiel. Mehr sammelten in Deutschlands drei Profiligen nur die Bayern (Schnitt: 2,57).

Bosse: Nach der Vertragsverlängerung von Sportvorstand Jonas Boldt (38) sollen bis spätestens Weihnachten auch Sportdirektor Michael Mutzel (41), Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch (69) und Scouting-Chef Claus Costa (36) verlängern.

Der erste Vollzug könnte sich dabei für diese Woche andeuten: Nach MOPO-Informationen werden sich Boldt und Mutzel zusammen setzen und ihre Vorgespräche vertiefen. Auch mit Hrubesch wurde schon gesprochen, die Klub-Legende soll bleiben aber ein wenig entlastet werden. Costas Verlängerung fällt in Mutzels Bereich. An einer Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt es keine Zweifel.

Verlängert Stephan Ambrosius in Kürze seinen HSV-Vertrag?



Stephan Ambrosius: Der Vertrag des frischgebackenen U21-Nationalspielers läuft im Sommer aus. Ambrosius, der beim HSV furios in die Saison startete und sich einen Stammplatz erkämpfte, will und soll bleiben. In den Gesprächen haben sich beide Parteien angenähert, der Durchbruch ist aber noch nicht erfolgt. Möglichst noch in diesem Jahr will der HSV die Nummer vom Tisch haben, auf Fantasie-Forderungen werden die Bosse aber nicht eingehen.

Ambrosius wäre der Erste aus einem Quintett (auch die Verträge von Aaron Hunt, Lukas Hinterseer, Tom Mickel und Bobby Wood enden im Sommer), mit dem der HSV vorzeitig verlängern würde. Simon Teroddes ebenfalls auslaufender Vertrag verlängert sich im Aufstiegsfall automatisch.

Der HSV ist auf weitere Corona-Fälle vorbereitet



Corona: Bislang erwischte es beim HSV mit Ambrosius (Mitte Oktober) nur einen Spieler. Doch im Volkspark sind das Trainerteam und die Mediziner jederzeit darauf vorbereitet, dass sich weitere Profis infizieren könnten. Auch Ambrosius absolvierte während seiner häuslichen Quarantäne Übungen per Video-Call, erschien topfit im Volkspark zurück und verpasste danach keine einzige der möglichen 360 Spielminuten.

Klar ist: Klaus Gjasula, der am Donnerstag nach seiner Länderspielreise aus Albanien zurückkehrt, muss dann sicherheitshalber fünf Tage in häuslicher Quarantäne verbringen.