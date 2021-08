Stadtderbys und der HSV – das hat zuletzt nicht gut zusammengepasst. Von den bislang sechs Duellen gegen den FC St. Pauli in Liga zwei konnte der HSV nur eines gewinnen. An diesem Freitag steht das nächste Aufeinandertreffen an. Wer darf diesmal jubeln? Der HSV hat mit Trainer Tim Walter einen großen Trumpf in den eigenen Reihen.

Derby-Tim(e) am Millerntor. Während die meisten HSV-Fans mit schlechten Erinnerungen auf die letzten Auftritte gegen St. Pauli schauen, sieht es bei Walter komplett anders aus. Er hat in Spielen gegen den Kiezklub bislang eine komplett weiße Weste – und auch seine Derby-Bilanz in der Zweiten Liga liest sich ziemlich vielversprechend.

HSV: Tim Walter gegen St. Pauli noch ungeschlagen

Mit Holstein Kiel und dem VfB Stuttgart hat Walter bislang gegen den FC St. Pauli gespielt. Mit den Störchen gewann er am Millerntor mit 1:0 und holte zu Hause einen 2:1-Sieg. Als Stuttgart-Trainer feierte Walter ebenfalls einen 2:1-Sieg gegen den Kiezklub.

Drei Spiele, drei Siege – das ist Walters bisherige St. Pauli-Bilanz als Trainer. Mit dem HSV will er diese Top-Serie am kommenden Freitag ausbauen. Dass es nun ein Derby ist, sorgt grundsätzlich für etwas andere Voraussetzungen. Doch auch in diesen Spielen hat Walter als Trainer schon bewiesen, dass er seine Mannschaften mit den richtigen Vorgaben auf den Platz schicken kann.

Das könnte Sie auch interessieren: 700 HSV-Fans im Millerntor dabei – aber eine Gruppe fehlt komplett

Mit Kiel trat Walter zu zwei Nord-Derbys gegen den HSV an. Beide Spiele konnte er bekanntlich gewinnen. Mit einem 3:0 und einem 3:1 gab es für ihn am Ende sogar jeweils recht klare Ergebnisse. Nicht anders sah es für Walter in Stuttgart aus. Mit dem VfB war er als Trainer bei einem Baden-Württemberg Derby gegen Karlsruhe dabei und holte einen 3:0-Sieg.

Geht am Freitag die Serie weiter? Es ist mal wieder Derby-Tim(e)…