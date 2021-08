Auf diesen Moment hatten die Fans lange warten müssen. Erstmals seit dem 29. Februar 2020 (0:3 in Aue) dürfen HSV-Anhänger am Freitag wieder offiziell zu einem Auswärtsspiel. 700 HSV-Fans sind beim Derby dabei. Für die Ultras gilt das jedoch nicht. Einen organisierten Support der HSV-Ultras wird es am Millerntor wie auch zuletzt bei den Heimspielen nicht geben.

Unmittelbar vor der Saison hatten die HSV-Ultras erklärt, dass sie erst, wenn es keine Corona-Auflagen mehr gibt, wieder geschlossen die Mannschaft im Stadion unterstützen werden. Diese Marschroute gilt auch bei dem für die Fans so wichtigen Derby.

Ein Fan-Marsch zum Stadion fällt ebenfalls aus. Auf dem Kiez dürfte es dennoch recht voll werden. Viele Anhänger wollen sich das Spiel in den bekannten HSV-Kneipen anschauen.