Paderborn-Startelf: Kehrt Jatta nach Pause zurück in die Mannschaft?

Bakery Jatta bekam beim 0:0 in Düsseldorf nach starken Leistungen in den Vorwochen mal wieder eine Verschnaufpause, statt des Gambiers durfte Khaled Narey von Beginn an ran. „Es ist keine Entscheidung gegen ihn gewesen, sondern wir fanden, dass das Profil besser passte mit Khaled“, erklärte Daniel Thioune, der mit der Leistung Nareys einverstanden war.

Und dennoch, es spricht einiges dafür, dass gegen Paderborn wieder Jatta starten darf. Mit seinem ungeheuren Antritt ist der 22-Jährige prädestiniert für schnelle Umschaltmomente. Ein Luxusproblem, welches der Trainer entscheiden muss.

„Damit werde ich noch einmal schwanger gehen und werde mir meine Gedanken machen“, sagte Thioune. „Wen ich dann auf den Platz schicke, ist am Ende dann vielleicht auch eine Bauchentscheidung.“

HSV: Jatta könnte gegen Paderborn starten



Jatta jedenfalls ist ausgeruht – und drängt zurück in die Startelf. Ansonsten sind nach den erfolgreichen Vorwochen nicht allzu viele Änderungen in der Startformation zu erwarten, trotz der hohen Belastungen seit dem Jahresstart. „Es ist nicht so, dass unsere Spieler der Belastung nicht standhalten“, stellte Thioune klar. Im Gegenteil. Der Kern, er ist eingespielt. Gut möglich, dass die Elf von Düsseldorf wieder ran darf – mit der Ausnahme von Bakery Jatta? Thiounes Bauch wird es entscheiden.