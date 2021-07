Osnabrück-Experte: Er weiß alles! Polzin wird zum Superhirn des HSV

Sein Chef hält ohnehin große Stücke auf ihn. Bei Daniel Thioune genießt Merlin Polzin allerhöchstes Ansehen, im vergangenen Sommer nahm der Trainer seinen Assistenten aus Osnabrück mit zum HSV.

Noch nie war Polzin so wertvoll wie in dieser Woche, vor dem Aufeinandertreffen mit der alten Liebe – weil der 30-Jährige jeden Spieler des kommenden Gegners in- und auswendig kennt.

Osnabrück-Experte: Co-Trainer Merlin Polzin wird zum Superhirn des HSV

Polzin wird zum Superhirn des HSV. „Ich kenne die einzelnen Spieler recht gut“, sagt Thioune, verweist aber zugleich auf seinen wichtigsten Ansprechpartner: „Merlin als Individual-Analyst kennt noch viel mehr Details über die Jungs und ihre Stärken und Schwächen.“

Das gilt insbesondere für die Zugänge wie Offensivmann Sebastian Kerk. Das Gros des Kaders, mit dem sie beim VfL noch zusammen arbeiteten, haben Thioune und Polzin ohnehin nie aus den Augen verloren.

Osnabrück lehrte den HSV in der Vorsaison das Fürchten



Übrigens: Im Vorjahr überraschte der VfL den HSV zwei Mal, gewann daheim 2:1 und verblüffte beim 1:1 im Volkspark mit taktischen Kniffen. Das will Thioune diesmal verhindern – mit Polzin an seiner Seite.