Oliveiras drittes HSV-Camp: Talent schaltet auf Angriff

Das Sommer-Trainingslager war gerade sechs Tage beendet, da erfüllte sich am 21. Juli 2023 Nicolas Oliveiras Traum. Nicht zuletzt dank seiner erfrischenden Auftritte in Kitzbühel verdiente sich der 19-Jährige seinen ersten Profi-Vertrag, feierte weitere sieben Tage später sein Zweitliga-Debüt – und stand vor der Winterpause in Nürnberg (2:0) erstmals unter Tim Walter in der Startelf.

Doch Oliveira will mehr. Und wird in seinem dritten Camp mit den Profis daher erneut auf Angriff schalten.

Talent Nicolas Oliveira will sich beim HSV etablieren

Schon 2023 reiste das Talent mit nach Sotogrande. Diesmal aber kann Oliveira als Eigengewächs mit der wohl größten Perspektive auf Profi-Einsätze auf sich aufmerksam machen, während Bilal Yalcinkaya (17), Otto Stange (16) und Fabio Baldé (18) erstmals mitreisen dürfen.

„Um aufzufallen und Eindruck bei Trainern und Scouts zu verschaffen“, sagte Oliveira jüngst zu „XING“, „brauchst du etwas Besonderes.“ Was er hat, sind hohes Tempo und Laufpensum, zu sehen etwa in Nürnberg.

„Harte Arbeit schlägt Talent“, weiß Oliveira, der sich hinter den gesetzten Miro Muheim und Ignace Van der Brempt als Außenverteidiger Nummer drei etablieren will – und angriffslustig formuliert: „Wenn ich hart an mir arbeite, schicke ich talentiertere Leute auf die Bank.“