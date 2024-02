Offiziell! Der HSV trennt sich von Trainer Tim Walter

Das war’s für Tim Walter beim HSV! Das Aus des Trainers verkündete der Verein am Montagmorgen offiziell.

Walter und seine Assistenten Julian Hübner und Filip Tapalovic wurden demnach mit sofortiger Wirkung freigestellt. Merlin Polzin überneheme „einstweilen die Trainingsarbeit und die Vorbereitung für das Auswärtsspiel am Sonnabend bei Hansa Rostock“.

Ob noch vor der nächsten Zweitliga-Partie ein neuer Cheftrainer verpflichtet wird, bliebt zunächst offen.

Tim Walter wird freigestellt.



Wir verändern unser Trainerteam nach dem sportlichen Auf und Ab der bisherigen Rückrunde: Cheftrainer Tim Walter sowie seine Assistenten Julian Hübner und Filip Tapalovic wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt.



Wir danken Tim, Tapa und Jule… pic.twitter.com/qXdJ2Tpkwf — Hamburger SV (@HSV) February 12, 2024

Der sechsmalige deutsche Meister scheiterte bereits fünfmal bei dem Versuch, endlich wieder in die erste Liga aufzusteigen. Nach der sportlichen Fehlentwicklung der vergangenen Monate sieht die HSV-Führung die Gefahr, das große Ziel auch in dieser Saison zu verfehlen.

Boldt: „Unsere Leistungsschwankungen waren zu groß“

„Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden“, sagte HSV-Boss Jonas Boldt: „Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden.“

HSV: Polzin übernimmt zunächst für Walter

Vor Weihnachten stand Walter schon einmal auf der Kippe. Da erhielt er von Sportvorstand Boldt und Sportdirektor Claus Costa aber noch einmal den klaren Auftrag, sein Team zu stabilisieren. Acht Gegentore in den ersten beiden Heimspielen des neuen Jahres gegen den Karlsruher SC (3:4) und Hannover 96 (3:4) zeigten jedoch: Das bekam der Trainer nicht hin.

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Darum benötigt der HSV einen neuen Impuls auf der Trainerbank

Walter wechselte im Sommer 2021 zum HSV. Gegen Hertha und Stuttgart scheiterte die Mission Aufstieg jeweils in der Relegation. Nach 21 Spieltagen sind die Hamburger aktuell abermals Dritter – mit fünf Punkten Rückstand auf den Stadtrivalen FC St. Pauli, der Spitzenreiter ist.

In den vergangenen 40 Jahren gab es in Hamburg nur drei Trainer mit einer längeren Amtszeit: Ernst Happel (1981-1987), Benno Möhlmann (1992-1995) und Frank Pagelsdorf (1997-2001).

Boldt dankt Walter und seinem Trainerteam

Boss Boldt fand folgende Abschlussworte für Walter: „Tim und seine Jungs haben unseren HSV gelebt, sich voll mit der Aufgabe und dem Klub identifiziert und den von uns eingeschlagenen Weg maßgeblich mitgestaltet. Tim hat mit seiner Energie und seiner Überzeugung zudem weit mehr Aufgaben als für einen Cheftrainer üblich übernommen. Dafür gilt ihm, Jule und Tapa unser aufrichtiger Dank. Sie sind jederzeit gern gesehene Gäste im Volkspark.“

Walter: „Ich bedanke mich beim HSV“

Auch der Ex-Coach kommt in der Vereinsmitteilung zu Wort: „Ich hätte gerne weiter dazu beigetragen, gemeinsam unser Saisonziel zu erreichen. Ich bedanke mich beim HSV, bei der Geschäftsstelle und bei den außergewöhnlichen Fans für mehr als zweieinhalb Jahre tolle Zusammenarbeit. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein maximalen Erfolg im weiteren Saisonverlauf.“ (la)