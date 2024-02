Nach der 3:4-Heimpleite gegen Hannover 96 wurden im Volkspark zahlreiche Gespräche geführt. Eine Entscheidung fiel dann am Montagmorgen: Der Coach ist weg! Dass der HSV auf der Trainerposition trotz aller Vorzüge von Tim Walter eine Veränderung benötigt, um das Ziel Aufstieg in diesem Jahr auch wirklich in die Tat umzusetzen, war für MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt unumgänglich. Die Gründe liegen eigentlich auf der Hand.

Tim Walter und der HSV – das war in dieser Saison wie ein mit Wasser gefülltes, löchriges Fass. Wird das eine Loch gestopft, ploppt woanders ein neues auf. Immer dann, wenn Walter ein Problem vermeintlich gelöst zu haben schien, entstand ein neues – und irgendwann kehrten auch alte wieder zurück.

Walter bekommt Mängel nicht in den Griff

Konkret: Verteidigte der HSV als Kollektiv besser, kosteten individuelle Fehler Punkte. Wurden diese abgestellt, war das gruppentaktische Verhalten der Grund für fehlenden Erfolg. Eine Woche spielte der HSV stabil, die nächste wackelte es defensiv wieder komplett. Erst ist der HSV heimstark und auswärtsschwach, dann andersherum. In der Hinrunde kämpfte Walter vor allem auch gegen Mängel bei der Tiefenabsicherung, jetzt gingen die direkten Duelle zwischen den Linien verloren.

In Summe fehlte Konstanz – und mit diesem Kader für eben jene zu sorgen, war Walters Aufgabe. Dass er diese im dritten Jahr noch seltener löste, sprach nicht dafür, dass er den HSV noch zurück in die Bundesliga führen kann. Sein taktischer Ansatz mit Ball war unbestritten einer der besten der Liga, die defensiven Probleme bekam er – egal welche gerade aktuell sind – aber nicht in den Griff.

Und manchmal, da braucht es vielleicht einen neuen Impuls, eine andere Ansprache – ein neues Fass.