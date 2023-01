Sorgen um HSV-Torwart! Rückrundenstart ohne Heuer Fernandes?

Jetzt zittert der HSV vor dem Rückrundenstart um seine Nummer eins. Daniel Heuer Fernandes erhielt am Dienstag während des Trainings in Sotogrande einen Pferdekuss in die Kniekehle und musste die Einheit abbrechen. In den kommenden Tagen wird er erstmal pausieren müssen.

Seine Miene sprach Bände. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ließ sich Heuer Fernandes nach dem Zwischenfall behandeln und verließ kurz darauf den Platz. Die ersten Untersuchungen offenbarten eine starke Einblutung an der betroffenen Stelle. Nun müssen sie beim HSV erst mal abwarten, ob sich die Blessur weiter verschlimmert.

Klar dürfte sein: In den nächsten Tagen ist an Training nicht zu denken. Sogar der Einsatz des Keepers zum Start der Rückrunde gegen Braunschweig (29.1.) ist gefährdet. Noch aber besteht Hoffnung, dass es Heuer Fernandes nicht ganz so schlimm erwischt hat. Sollte er ausfallen, würde Matheo Raab (24) im Tor stehen – wie beim 1:1 gegen Kaiserslautern im Oktober, als der Stellvertreter glänzend hielt.

Heuer Fernandes ist nicht der einzige HSV-Profi, der in den letzten Tagen des Spanien-Trainingslagers unter Problemen leidet. Die körperlichen Strapazen machen sich bemerkbar. Deshalb hielten die mitgereisten Fans am Dienstag vergeblich Ausschau nach Robert Glatzel, Sonny Kittel und Jonas Meffert, die aussetzten. Coach Tim Walter hofft aber, dass das Trio beim Test am Mittwoch gegen Vancouver (15 Uhr, live bei Sky Sport News) dabei sein kann.